Publican delicado video de policía amenazando a su expareja

El patrullero Brayan Enrique Guzmán Gaitán, miembro del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) de la Policía Nacional, enfrenta una orden de captura y fue separado de su cargo. Esta decisión se tomó luego de que se difundieran videos en redes sociales en los que se le ve amenazando a su expareja, María Ximena Villalobos, en un alarmante caso de violencia de género.

María Ximena Villalobos, víctima de estas amenazas, relató a medios de comunicación el tormento que ha vivido a manos del patrullero. "Lo que él hace es decir, ‘no, pues ya no la voy a dejar ir y si usted no es mía, no es de nadie’", explicó Ximena, señalando el comportamiento controlador de Guzmán.

El uniformado, además de amenazarla con frases como: "Yo la quiero matar, yo Guzmán Gaitán la quiero matar", también ejercía violencia física y psicológica. Según la víctima, en una ocasión Guzmán la agredió físicamente, intentó ahorcarla y rompió su celular al no poder desbloquearlo. Estos actos de violencia quedaron en silencio durante mucho tiempo, hasta que Ximena decidió hacer la denuncia pública.

La situación empeoró cuando Guzmán violó las medidas de protección otorgadas a Ximena por el Juzgado Catorce de Familia de Bogotá. Las autoridades actuaron y, como resultado, la Policía Metropolitana de Bogotá detuvo al patrullero. Actualmente, enfrenta cargos por violar estas medidas y será recluido en la Cárcel Distrital de Bogotá.

Entre los videos que circulan en redes sociales, se puede escuchar al uniformado diciendo: "Ya no soy un pasivo agresivo, ahora soy un activo y sí o sí me las va a pagar, Ximena". Estos mensajes, cargados de violencia y odio, reflejan la magnitud del peligro que enfrenta la víctima.

Imágenes de captura de pantalla de los videos intimidantes del uniformado a su expareja /Fotos: captura de pantalla X

¿Cómo surgió la violencia del patrullero hacia su expareja?

Ximena cuenta que su relación con Guzmán se deterioró de manera rápida y alarmante. En 2021, luego de intentar reconciliarse tras una infidelidad, el comportamiento del patrullero se tornó aún más agresivo. La relación, que en un inicio fue amorosa, se convirtió en un ciclo de control obsesivo y maltrato. "Él intentaba saber dónde estaba todo el tiempo, hasta intentó ahorcarme", confesó Ximena.

Este control se extendió a su vida cotidiana. En una ocasión, Guzmán incluso detuvo un bus del SITP para obligarla a bajar y entregarle su celular. Este tipo de comportamiento posesivo y violento provocó que la víctima viviera en constante temor.

Reacciones de la Policía y medidas de protección

Ante la gravedad de los hechos, la Policía Nacional emitió un comunicado donde informó que el patrullero fue separado de su cargo y que se inició una investigación disciplinaria. Además, se activó la Ruta Púrpura de la Secretaría de la Mujer para ofrecer apoyo psicológico a la víctima, así como la Ruta de Vida, enfocada en proteger su integridad.

La institución rechazó enfáticamente todo tipo de violencia basada en género y se comprometió a brindar el respaldo necesario a Ximena. Sin embargo, este caso ha generado un intenso debate en la opinión pública sobre la falta de acción de las autoridades en casos de violencia de género, especialmente cuando los agresores son miembros de las fuerzas del orden.