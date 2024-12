Qué es el brote de influenza aviar altamente patógena, que preocupa a los consumidores

Un nuevo brote de influenza aviar altamente patógena fue detectado en el municipio de Acandí, Chocó. Según informó el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), este hallazgo se logró gracias a las acciones de vigilancia epidemiológica que se llevan a cabo en el país.

De acuerdo con el ICA, se identificó el virus de influenza aviar altamente patógena en aves de traspatio de una zona rural de Acandí. Este municipio, situado en el extremo norte de Chocó y en la frontera con Panamá, no cuenta con granjas comerciales, ya que su producción avícola se limita al autoconsumo.

¿Qué es la Inflluencia Aviar Altamente Patógena?

La Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP) es una enfermedad viral causada por ciertos subtipos del virus de la influenza tipo A, que afecta principalmente a las aves domésticas y silvestres. Es una forma más grave de influenza aviar en comparación con la de baja patogenicidad, ya que provoca altas tasas de mortalidad en las aves infectadas y puede generar brotes devastadores en granjas avícolas.

¿Entonces ya no se puede comer pollo?

La Federación Nacional de Avicultores de Colombia (FENAVI) asegura que no hay motivos para alarmarse. “El foco detectado corresponde a un predio de traspatio, no a granjas comerciales. Esto no afecta la producción ni el consumo de huevos y carne de pollo” , afirmó Gonzalo Moreno, presidente ejecutivo de FENAVI. Además, destacó que el ICA está implementando protocolos estrictos para contener el brote y evitar su propagación.

Publicidad

Ante la situación, el ICA activó su Plan de Contingencia para la atención de influenza aviar, Paula Cepeda, gerente general (e) del ICA, explicó:

“Un equipo conformado por epidemiólogos, veterinarios y técnicos pecuarios ya está en Acandí. Se han implementado medidas cuarentenarias en el predio afectado para mitigar el riesgo de expansión del virus” . El ICA también está trabajando de la mano con las autoridades locales de salud para establecer estrategias de prevención y protección en la región.

Publicidad

Claves del brote en Acandí



Ubicación aislada : Acandí no tiene conexión terrestre con el resto del país, lo que limita la propagación.

Producción limitada : Las aves en esta región se crían únicamente para autoconsumo, lo que minimiza los riesgos para el comercio.

Acción inmediata : El predio afectado fue puesto en cuarentena, y se realizan investigaciones en predios cercanos.

¿Qué debe hacer la comunidad si tiene sospecha de un brote de Influencia Aviar?

El ICA exhortó a los habitantes de la región a reportar cualquier signo sospechoso en aves a través de los siguientes canales: WhatsApp: 324 238 0738. Páginaweb : www.ica.gov.co La cooperación de la comunidad es esencial para contener este tipo de brotes y proteger tanto a las aves como a la salud pública.