¿Qué es el trastorno de ANSIEDAD que padece J Balvin?

J Balvin anunció en sus redes sociales que padece trastorno de ansiedad y envió un mensaje a sus fanáticos para que busquen ayuda profesional en caso de padecerlo.

El médico David Fajardo ( @Davidfajardogra en Instagram) habló para La Kalle sobre este trastorno que aqueja a muchas personas en el mundo.

El profesional aclara que todas las personas pueden sentir ansiedad en algún momento de la vida, que es muy similar a sentir angustia o pánico. Sin embargo, cuando se trata de un trastorno se afecta la rutina del individuo.

“Un trastorno de ansiedad puede afectar nuestras tareas diarias o también llevarnos a experimentar angustias o preocupaciones por situaciones que no lo ameritan. En el peor de los casos las personas se sienten amenazadas, en peligro de muerte cuando no es real o atemorizadas por enfermedades que no son complejas”, señaló Fajardo.

Según el médico, por el miedo las personas con este trastorno dejan de ir a trabajar, de relacionarse con otras personas y hasta de dormir.

“Puede ser grave en la medida en que la persona no reconozca que tiene este problema y más aún cuando los que lo rodean le expresan que hay algo que no está bien. Consultar al psicólogo o médico general es importante para intervenir de manera temprana porque estos trastornos pueden llevar a una persona al suicidio”, aclaró David Fajardo.

¿Tiene cura?

Según el profesional, como casi todas las enfermedades tiene un tratamiento.

“Puede ser una enfermedad crónica que puede no ser curable por completo, pero puede se manejada con medicamentos. Sin embargo, estos deben irse disminuyendo con ayuda de la psicoterapia”, recalcó.

