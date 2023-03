Reconocido almacén de ropa ofrece prendas desde los 4.000 pesos

Los descuentos en los almacenes de ropa es lo que más le gusta a las personas, por ese motivo y para comenzar el 2023 estrenando, una reconocida marca lanzó ofertas impresionantes para toda la familia.

Por medio de su cuenta oficial en Facebook, Almacenes Only, una tienda con muchos años de trayectoria en la capital del país, anunció una serie de descuentos que tienen prendas desde los $4.000 y $6.000 pesos.

En la publicación que realizó la empresa se puede leer: "¡¡Llegaron las ofertas de marzo a Only!! Aprovecha las ofertas que Almacenes Only tiene preparadas para toda la familia en este mes".

En la imagen que acompañó la publicación se puede ver que hay descuentos en camisetas para bebé, medias veladas para mujer, toallas, almohadas, tapetes, pantalones, bóxer para caballero, camisetas para mujer, pijamas para niñas y niños, y muchos más productos que se puede encontrar desde los $11.800.

Lo que se sabe es que estas ofertas están disponibles desde el primero de marzo hasta el 31 o hasta cuando se agoten las unidades.

Estas promociones emocionaron a los capitalinos y hubo cientos de personas que comentaron la publicación dando buenas referencias del almacén de ropa.

"Excelente atención de los empleados se nota el amor que le tienen a esta gran empresa éxitos y muchos años más de funcionamiento a ALMACENES ONLY", "Nada más cachaco que los almacenes ONLY", "ONLY : el verdadero bueno, bonito y barato 😊".

