Revelan comportamientos de Brayan Campo con su hija: “La mandaba a ponerse ropa”

El testimonio de Evelyn Rodas, pareja del confeso homicida Brayan Campo , ha dado un giro significativo al revelar detalles desconocidos del comportamiento de su pareja.

En una reciente entrevista, Rodas defendió su inocencia y relató el desconcierto que vivió al descubrir la verdadera naturaleza de quien compartía su vida.

Evelyn, quien ha sido duramente criticada en redes sociales y acusada de complicidad en el crimen, aprovechó la entrevista con el creador de contenido Jay Alarcón para contar su versión de los hechos.

En medio de lágrimas, afirmó que jamás sospechó de Campo y que vivió engañada hasta el momento de su captura. "Nunca percibí actitudes sospechosas", afirmó, asegurando que confió ciegamente en él.

La vida de Rodas cambió radicalmente tras la desaparición de Sofía, un hecho que inicialmente ella desconocía por completo. “Brayan actuaba como si nada hubiese pasado”, dijo, explicando cómo durante los días de búsqueda de la niña, Campo mantuvo una actitud fría y distante.

"Me miraba a los ojos y me decía que no tenía nada que ver", recordó, resaltando el engaño en el que vivió hasta que fue arrestada junto a su pareja.

El momento más devastador para Evelyn ocurrió tras su detención. Durante una noche de incertidumbre y tensión, decidió confrontar a Brayan directamente: "Le pregunté si tenía algo que ver con lo de la niña".

En ese instante, Campo evitó mirarla a los ojos, bajó la cabeza y desvió la mirada. "No hubo necesidad de que me lo dijera con palabras, su expresión lo confirmó todo", relató conmocionada. El gesto de Campo fue suficiente para que Evelyn entendiera que estaba frente a la cruda realidad.

¿Cómo se comportaba Brayan Campo con su hija?

Uno de los detalles que ha causado mayor conmoción es el comportamiento de Brayan Campo hacia su hija, de cuatro años.

"No le gustaba ver a Sofía en ropa interior, siempre la mandaba a ponerse ropa. Nunca fue capaz de bañarla ni de mirarla desnuda", recordó. Según Evelyn, este comportamiento también se extendía hacia su propia hija: "Si andaba en ropa interior, Brayan le decía que se pusiera algo".

Rodas continuó narrando cómo, después de la captura, los investigadores comenzaron a frecuentar su casa, lo que despertó en ella dudas y un creciente malestar. "Empezaron a vigilarme las 24 horas y hacer preguntas. Jamás me imaginé que Brayan estuviera involucrado en algo tan terrible", confesó.

A pesar de los antecedentes de Campo, quien había estado preso durante un año por otro delito, Evelyn aseguró que siempre creyó en su versión de que fue víctima de una trampa.

El descubrimiento de la verdad fue un golpe devastador. "Yo creía que él era inocente, nunca pensé que fuera capaz de algo así", confesó.

Al confrontarlo y ver cómo Brayan evitaba responderle con franqueza, Evelyn sintió una mezcla de rabia y dolor. "Le dije al investigador que me separara de él porque lo iba a golpear. Sentí que toda mi vida era una mentira", narró, visiblemente afectada.

Hoy, Evelyn Rodas enfrenta no solo el peso emocional de haber sido engañada por Campo, sino también el juicio social que la señala como cómplice.

Pese a las acusaciones, ella insiste en su inocencia y en que fue víctima de la manipulación de Brayan, quien, según ella, nunca le mostró su verdadera naturaleza hasta el último momento.

