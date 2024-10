VIDEO: airada reacción de esposa de Brayan Campo al escuchar confesión sobre Sofía Delgado

Evelyn Rodas,pareja de Brayan Campo, quien confesó ser el autor del asesinato de la menor, rompió el silencio para compartir su perspectiva en medio del escándalo.

En una entrevista con el creador de contenido Jay Alarcón, Evelyn relató el doloroso proceso que vivió al enterarse de la verdad y cómo fue engañada por Campo, quien hasta el momento de su captura seguía negando cualquier implicación en el crimen.

Evelyn aseguró que durante todo el tiempo en que se desarrolló la búsqueda de Sofía, Campo actuó con total normalidad.

"Brayan actuaba como si nada hubiese pasado", mencionó en la entrevista. La joven confesó que en ningún momento notó comportamientos sospechosos de su pareja, lo que le llevó a confiar ciegamente en él.

Sin embargo, tras la captura de ambos, su mundo comenzó a derrumbarse. "El día de la captura, yo estaba en total negación. No me cabía en la cabeza cómo podía estar involucrada en esto", dijo Evelyn, visiblemente afectada por la experiencia.

Durante el interrogatorio, ella seguía creyendo en la inocencia de su esposo. "Le pregunté si sabía algo de la niña, y él siempre me lo negó, mirándome a los ojos", explicó.

El momento de la revelación llegó después de una noche detenida junto a Brayan. La tensión y la incertidumbre se habían acumulado, pero Evelyn aún confiaba en que todo era un malentendido. Fue entonces cuando decidió confrontarlo directamente: "Yo le dije: 'Brayan, ¿vos tenés algo que ver con lo de la niña?'", relató Evelyn.

Lo que sucedió después fue devastador para ella. Brayan no respondió con palabras, pero su silencio y su incapacidad para mirarla a los ojos lo dijeron todo. "Bajó la cabeza y desvió la mirada. Yo me puse a llorar. Sentía tanta rabia que lo quería golpear", confesó Evelyn.

En ese momento, comprendió la magnitud de la traición: su esposo, en quien había confiado plenamente, era responsable de uno de los crímenes más atroces del país.

La confesión no verbal de Brayan fue un golpe emocional para Evelyn, quien pidió ser separada de él de inmediato. "Le dije al investigador: 'Por favor, sepárame de él, porque lo voy a golpear'", recordó.

La joven, envuelta en el dolor y la sorpresa,comenzó a procesar lo que había sucedido , enfrentándose a la realidad de que había sido engañada todo el tiempo. "Lo que no me dijo con palabras, me lo dijo con gestos", afirmó, describiendo cómo la mentira y el engaño de Campo destruyeron su vida.

Evelyn, quien ha sido objeto de críticas y acusaciones en redes sociales, negó rotundamente cualquier implicación en el crimen. Defendió su inocencia y aseguró que siempre creyó en las palabras de Brayan, quien le había hecho creer que era víctima de una trampa, basándose en una acusación anterior.

"Él siempre decía que ya había pagado por una injusticia y que no iba a pasar por otra", explicó Evelyn.

Aunque Brayan se mostraba tranquilo, Evelyn empezó a notar algo extraño cuando los policías comenzaron a frecuentar su casa.

"Me vigilaban las 24 horas. Yo decía 'esto ya no me está gustando', pero jamás imaginé que tenía algo que ver con lo de la niña", comentó. Según Evelyn, Campo justificaba la atención policial diciendo que lo estaban involucrando en el caso por su historial previo.

