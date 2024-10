Así fue como Brayan Campo le confesó a su esposa lo que hizo con Sofía Delgado

Evelyn Rodas, esposa de Brayan Campo, quien confesó ser el responsable de la muerte de la menor Sofía Delgado en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca, finalmente rompió el silencio. Durante una entrevista en redes sociales con el periodista Jay Alarcón, Evelyn compartió cómo vivió los momentos más duros tras la desaparición de Sofía ycómo su esposo le reconoció que sí era responsable.

Al principio, Evelyn afirmó no tener conocimiento de lo que Brayan había hecho. En los primeros días de la investigación, cuando las autoridades comenzaron a buscar pistas, ella le preguntó directamente si sabía algo o si estaba involucrado. "Yo le pregunté si él sabía algo o tenía algo que ver con esto, y él, mirándome a los ojos, siempre lo negaba", confesó Evelyn.

Según su propio relato, no podía creer que Brayan estuviera relacionado con el hecho. "Ni siquiera el día de la captura yo sabía la verdad", explicó. Según Evelyn, fue durante las audiencias que finalmente salió a la luz lo que su esposo había hecho.

¿Qué le dijo Brayan Campo a Evelyn Rodas sobre la muerte de Sofía Delgado?

La verdadera revelación ocurrió en un momento que como ella misma lo reconoce, jamás olvidará. Después de pasar una noche detenida junto a su esposo, la tensión y la incertidumbre crecieron. “Yo todavía creía que él era inocente. Nunca pensé que fuera capaz de algo así", compartió. En ese momento crucial, Evelyn lo enfrentó directamente: "Yo le dije: 'Brayan, ¿vos tenés algo que ver con lo de la niña?'".

Lo que siguió según su relato, fue devastador. Brayan no pudo mirarla a los ojos, simplemente bajó la cabeza y desvió la mirada. "Yo me puse a llorar, no podía creerlo. Sentía tanta rabia que lo quería golpear", relató conmocionada, dando a entender que no hubo necesidad de que con palabras se lo confesara pues su expresión corporal ya lo había confirmado todo.

En medio de todo el caos emocional, Evelyn pidió ser separada de Brayan. "Le dije al investigador: 'Por favor, sepárame de él, porque lo voy a golpear'". Según dijo Evelyn intentaba procesar la traición que acababa de descubrir. "Él nunca me había dicho una mentira así de grande. Lo que no me dijo con palabras, me lo dijo con gestos", añadió,describiendo el dolor que sintió en ese instante.

¿Qué pasó con Brayan Campo?

En la audiencia de imputación de cargos a Brayan Campo en la cual aceptó ser el responsable del hecho, el hombre fue enviado a prisión. En ese lugar deberá esperar aproximadamente tres meses hasta que la Fiscalía presente el escrito de acusación en su contra. Después de esto, un juez de conocimiento citará a una audiencia al acusado para anunciar su sentido del fallo el cual fijará la condena total que deberá purgar en prisión.

Cronología del caso Sofía Delgado