Brayan Campo se escudó en un mecánico para salir a acabar con Sofía Delgado

En medio de la conmoción que ha sacudido a Colombia por el brutal asesinato de Sofía Delgado, una niña de tan solo 12 años, Evelyn Rodas, pareja del confeso asesino Brayan Campo, ha reaparecido en un video difundido en redes sociales para dar su versión de lo sucedido.

En la grabación, Evelyn no solo defendió su inocencia, sino que también compartió detalles sobre la forma en queCampo se escudó en una mentira para poder llevar a cabo el crimen sin levantar sospechas.

Evelyn Rodas, quien ha sido objeto de duras críticas y acusaciones de complicidad, negó categóricamente cualquier implicación en el crimen, revelando que Campo le dijo que iba a un taller mecánico para arreglar su moto el día en que asesinó a Sofía.

Según Rodas, todo parecía normal aquel domingo. "Él llegó a almorzar, llevó a mi mamá a su casa, y luego me dijo que iría al mecánico. Pasaron 15 o 20 minutos, regresó, se duchó y nos acostamos a ver películas", explicó.

Publicidad

La mujer, visiblemente afectada en la entrevista con el creador de contenido Jay Alarcón, afirmó que durante toda la semana posterior al crimen, Campo no mostró signos de nerviosismo. "Actuaba completamente normal", afirmó.

Rodas también expresó su confusión al recordar que nunca notó comportamientos extraños en Campo, ni hacia su propia hija. "Nunca vi nada sospechoso. Ni siquiera era capaz de bañar a mi hija", confesó, negando así cualquier señal de alerta en su comportamiento.

Publicidad

Según ella, el hombre siempre negó tener relación alguna con la desaparición de Sofía Delgado, lo que la llevó a confiar plenamente en su inocencia. "Me miraba a los ojos y me decía que no, que él era inocente", recordó Evelyn.

El testimonio de Rodas también ha generado controversia. Aunque asegura que no tuvo conocimiento de lo que sucedió, muchos usuarios en redes sociales la acusan de ser cómplice de Campo. Sin embargo, las autoridades, tras una investigación, no encontraron pruebas suficientes para vincularla al crimen, y fue liberada luego de una detención inicial.

Otro de los puntos que Rodas quiso aclarar en el video es la versión de que Sofía Delgado habría sido víctima de envidia por parte de ella. Desmintió categóricamente esta afirmación, asegurando que la niña no era una figura presente en su vida ni en la de Campo.

"Mucha gente dice que yo le tenía envidia a Sofía, pero eso no es cierto", señaló.

Publicidad

Finalmente, Evelyn Rodas confesó el impacto que sufrió al descubrir la verdad. "Yo me enteré de todo el día de la primera audiencia", indicó. A pesar de su defensa, las críticas en redes sociales no han cesado, y Rodas sigue enfrentando señalamientos por parte de la opinión pública.

Mira también: Cronología del caso Sofía Delgado