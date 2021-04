‘Revivieron’ y vacunaron a una abuelita que la Registraduría había dado por muerta

Una adulta mayor identificada como Francia Helena Hernández Acendra, de 75 años, generó conmoción en el país tras haber sido registrada como fallecida, luego de que su familia la llevara a la vacunación contra el coronavirus y no se lo permitieran puesto que la Registraduría la inscribió como muerta.

La familia preocupada quería mandarle aplicar la primera dosis contra el virus a la mujer. Lo que desconocían, era que no se lo iban a permitir y no porque aún no era su turno, sino porque hace un mes había sido reportada como fallecida.

Por eso, sus allegados conmocionados y pensando en que, si la mujer en cualquier momento se enfermaba no le iban a prestar atención médica en ningún centro, denunciaron el caso por medio de redes sociales . Y gracias a que el hecho llegó a los medios de comunicación, la entidad revisó su caso.

Ricardo Montoya, delegado de la Registraduría Nacional del Estado Civil en el Magdalena, le informó a la abuelita que arreglarían el “involuntario error”.

Finalmente, la mujer fue nuevamente incorporada en el sistema y se le entregó un certificado en el que demuestra que ya está activa su cédula.

Sin embargo, la familia se pregunta cómo se pudo presentar un error de este tipo, ya que en los últimos meses no habían hecho ningún trámite relacionado con su documento.

Tras su registro, la familia por fin pudo llevar a la abuelita a vacunarse contra el coronavirus .

Al parecer, el error se produjo cuando digitaron mal el número de documento de una persona que si falleció.