Qué es la Pirola, variante del COVID-19 y cuáles son sus síntomas

Desde su primera detección en julio de 2023, la subvariante BA.2.86 del SARS-CoV-2, conocida como Pirola, ha ganado terreno rápidamente, convirtiéndose en la variante dominante en varios países, incluido Colombia. Esta variante pertenece al linaje Ómicron y ha despertado preocupación debido a sus características distintivas.

Síntomas de la variante Pirola

Los síntomas de la variante Pirola son similares a los observados en otras variantes de Ómicron. Entre ellos se incluyen:



Fiebre

Tos

Dolor de garganta

Fatiga

Congestión nasal

Dolor de cabeza

Dolor muscular

Náuseas o vómitos

Diarrea

Pérdida del gusto u olfato

En algunos casos, las personas infectadas pueden no presentar ningún síntoma, lo que aumenta el riesgo de transmisión inadvertida.

Diferencias de la variante Pirola

Lo que distingue a la variante Pirola de otras variantes es el mayor número de mutaciones en la proteína espiga del virus. Estas mutaciones permiten que el virus se adhiera a las células con mayor facilidad y evada parcialmente la respuesta inmune generada por las vacunas o infecciones previas. Esta característica la hace más transmisible que las variantes anteriores.

Hasta ahora, no hay evidencia que sugiera que la variante Pirola cause una enfermedad más grave que otras variantes de Ómicron; sin embargo, es importante que las personas con mayor riesgo de complicaciones graves por COVID-19, como los ancianos, aquellos con enfermedades subyacentes y los no vacunados, tomen precauciones adicionales.

Para protegerse contra la variante Pirola, se recomiendan las mismas medidas que para otras variantes de COVID-19:



Vacunación: Recibir todas las dosis recomendadas de la vacuna contra COVID-19 y sus refuerzos.

Uso de mascarillas: Especialmente en lugares públicos y cerrados con poca ventilación.

Higiene de manos: Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o usar gel antibacterial.

Distanciamiento social: Mantener una distancia segura de los demás.

Ventilación de espacios interiores: Asegurar una buena circulación de aire en lugares cerrados.

Aislamiento en caso de síntomas: Quedarse en casa si se siente enfermo para evitar la propagación del virus.

