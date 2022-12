¡Sin retoques y ORGULLOSA! Diva Jessurum posó en redes sociales SEMIDESNUDA

Diva Jessurum sorprendió a sus seguidores en redes sociales con la publicación este fin de semana de una fotografía en que luce semidesnuda, vistiendo solo una chaqueta negra, un panty y tacones negros.

“Aquí me presento señoras y señores. Sin retoques en mi cuerpo, ni en mi cara. Quiero decirles e invitarlos a que se miren en un espejo, así como ustedes se dan cuenta de que no son perfectos, los que trabajamos en televisión tampoco lo somos. Cuando ustedes ven en revistas esas pieles brillantes, lisas y todo súper pulido, no es cierto, nadie es así”, escribió Diva en su cuenta de Instagram, mostrándose orgullosa de su cuerpo tal como es.

Por su inusual vestimenta hubo incluso un medio de comunicación que la relacionó con Pipe Bueno, pues días atrás el cantante vistió una chaqueta muy similar en el programa ‘Yo Me Llamo’; sin embargo Diva no pudo hacer nada más que burlarse y tomar el chisme como un halago.