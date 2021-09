Soat tendrá descuento del 10%, si pasa conciliación en Senado y Cámara

El proyecto de ley que reduce el valor del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito ( SOAT ), hasta en un 10%, pasó su último debate en plenaria del Senado; ahora pasa a conciliación en Senado y Cámara.

Este proyecto busca que los conductores que hayan tenido buen comportamiento vial durante los años 2020 y 2021 sean beneficiados con la reducción en el costo del Soat y otros incentivos.

La finalidad de este proyecto es promover los buenos hábitos de conducción y seguridad vial, a fin de reducir la accidentalidad y muertes por siniestros de tránsito.

Se establece que en los casos en que los conductores no reporten siniestros que afecten la póliza del SOAT y que renueven antes de su fecha de vencimiento, podrán acceder al descuento del 10% en el valor de este seguro obligatorio.

Aunque en el texto original se mencionaba un descuento del 25%, en este último debate se mencionó llegar, incluso, a un 50%; sin embargo, la senadora de Cambio Radical Ana María Castañeda, ponente de la iniciativa, dijo que no era conveniente y que la cifra del 10% es producto de un consenso con el Gobierno Nacional.

“Llegar a este descuento costó todos los movimientos que tuvimos que hacer para liberar los recursos, hubiéramos querido que fuera más, pero hasta ahí se puede para no desfinanciar el sistema”, afirmó Castañeda.

Entre congresistas surgió la duda sobre posibles sanciones a quienes incumplan normas y no renueven este seguro, pero la congresista aclaró que “no existen multas automáticas, ni se le sancionará al usuario que no renueve su SOAT como lo han mal informado”.

De igual forma dijo que “no habrá IVA para el seguro y por el contrario los colombianos tendrán alivios para su bolsillo, incluyendo a los usuarios de motocicletas”.

Otro beneficio aprobado y que impactará en más de 4.7 millones de personas que tendrían que renovar su licencia de conducción el próximo 10 de enero -por la entrada en vigor de una nueva normatividad que así lo estipula- es que se otorgarán dos años más para poder renovar esta licencia.

El proyecto avanza y ahora pasa a conciliación en Senado y Cámara para, posteriormente ser sancionada por el Presidente de la República.