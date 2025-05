Esto pasa si utilizas tu teléfono en la calle mientras llueve; muchos están sorprendidos

Desde hace rato sabemos que el agua y los celulares no se llevan bien. Aunque hoy en día hay algunos modelos resistentes al agua, la mayoría aún sigue siendo vulnerable. Y si hay un clima que realmente les molesta, es el frío que trae lluvia o nieve.

Usar el celular cuando está lloviendo, especialmente con los aguaceros que han caído últimamente, puede meterte en un lío. El agua puede colarse por los botones, por el puerto de carga o por cualquier rendija que tenga el teléfono.

Si le cae algo de lluvia al celular, no es que se va a dañar de inmediato, pero la humedad sí puede empezar a causar problemas con el tiempo. Algunas de las fallas que podrías notar son:



Pantalla que parpadea o se le ven manchas raras.

o se le ven manchas raras. El micrófono, altavoz o cámara dejan de funcionar bien.

dejan de funcionar bien. Riesgo de cortocircuito si lo usas o lo cargas estando mojado.

Celulares, imagen de referencia Foto: Lexica.art

Si te agarró la lluvia y el celular se empapó, los expertos recomiendan hacer lo siguiente:



Apágalo de inmediato.

No lo cargues ni intentes prenderlo por un buen rato.

Sécalo por fuera lo mejor que puedas.

lo mejor que puedas. Déjalo en un lugar seco y con buena ventilación al menos 24 a 48 horas. Puedes usar bolsitas de gel de sílice o arroz seco, aunque este último no es lo más ideal.

Si después de todo eso sigue fallando, lo mejor es llevarlo a un técnico. A veces el daño es menor y la reparación no cuesta tanto.

Ahora, si tienes un celular con certificación IP67 o IP68, respira tranquilo. Estos modelos están diseñados para aguantar un poco de agua. Si solo se mojaron con unas gotas, lo único que deberías hacer es:



Secarlo con un paño suave .

. Dejarlo un rato sin usar.

No lo cargues justo después de mojarse.

Ojo también con las fundas. Aunque protegen, pueden atrapar humedad y terminar haciendo más daño que bien. Esto aplica especialmente si usas esas fundas que se ponen para proteger el celular cuando llueve (muy comunes en motociclistas). Lo ideal es revisarlas y secarlas bien, incluso si no parece que haya pasado nada.

¿Es peligroso usar el celular cuando llueve?

La verdad, no. No hay evidencia científica que diga que usar el celular bajo la lluvia te vuelve un blanco para los rayos. Según John Jensenius, experto en seguridad contra rayos del Servicio Meteorológico de EE. UU., los rayos no son atraídos por los celulares.

Publicidad

En realidad, siguen estructuras como cables, postes o cercas. De hecho, muchos accidentes con rayos han pasado en espacios abiertos donde ni siquiera hay celulares cerca.

Mira también: Inundaciones por fuertes lluvias en Bogotá afectaron a ‘Juandi Alvira’; tuvo que hacer un rescate