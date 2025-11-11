Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Tecnología  / Tu celular podría valer mucho más; descubren que tiene oro de hasta 22 quilates

Tu celular podría valer mucho más; descubren que tiene oro de hasta 22 quilates

Dentro de tu celular hay oro de hasta 22 quilates; descubre realmente cuanto vale ese pequeño tesoro que contiene tu celular y por qué no deberías intentar sacarlo.

Oro en los celulares de hasta 22 quilates
Oro en los celulares, imagen de referencia
Foto: generada por ImageFX
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 11 de nov, 2025

Los celulares inteligentes escoden en su interior un pequeño tesoro, y es el oro puro que contienen entre 0,03 y 0,07 gramos, lo que equivale entre 22 y 24 quilates, un metal que se utiliza por sus propiedades únicas en la tecnología moderna. Puede garantizar conexiones más estables y es más duradero frente a el cobre.

¿Por qué los celulares tienen oro?

El oro es un excelente conductor eléctrico y no se oxida, lo que lo convierte en un material perfecto para componentes que requieren precisión y durabilidad. En los celulares, se encuentra principalmente en los contactos eléctricos, conectores, pines, microchips y placas base.

Aunque la cantidad es diminuta, cumple un papel fundamental en el rendimiento de los dispositivos.

A diferencia de otros metales como el cobre o la plata, el oro no se corroe con el tiempo y garantiza una transmisión de señal más estable, por lo que los fabricantes lo utilizan para mejorar la calidad de las conexiones internas.

En la mayoría de los casos, el oro se aplica en capas extremadamente delgadas sobre otros metales, lo que explica por qué su extracción no es tan sencilla.

¿Cuánto vale el oro que tiene un celular?

Aunque la idea de tener oro dentro del bolsillo suena atractiva, el valor económico real es muy bajo. Según los cálculos de especialistas, la cantidad de oro presente en un teléfono equivale apenas a unos pocos pesos.

Un procesador antiguo de computador puede contener entre 0,2 y 0,5 gramos, lo que se traduce en un valor de 8 a 10 dólares, según el precio actual del gramo de oro, que ronda entre $498.000 COP.

Publicidad

En el caso de los celulares modernos, la cantidad es todavía menor, pues los fabricantes fueron reduciendo el uso de este metal para abaratar costos y hacer los equipos más livianos. Para obtener un gramo de oro, se necesitarían más de 100 celulares completamente desmantelados.

Publicidad

¿Se puede extraer el oro de un celular?

Técnicamente sí, pero el proceso es complejo, peligroso y poco rentable. La extracción del oro de un celular implica el uso de ácidos fuertes como el clorhídrico y el nítrico, que ayudan a disolver los metales y separar el oro.

Sin embargo, este procedimiento requiere conocimiento químico, equipos especializados y medidas de seguridad estrictas, pues puede generar gases tóxicos y residuos contaminantes.

