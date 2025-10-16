Así puedes encontrar tu celular si te lo roban: guía para IPhone y Android

Publicidad
En la era digital, el celular se ha convertido en una extensión de la vida diaria, allí se almacenan fotos, conversaciones, documentos e información bancaria, por esto, cuando ocurre un robo o perdida del dispositivo, el miedo a perder la información o que esta sea usada de manera indebida puede ser incluso mayor que el valor del teléfono.
Afortunadamente, tanto Google como Apple cuentan con sistemas que permiten rastrear y proteger los dispositivos de manera remota permitiendo ver la ubicación en un mapa, reproducir un sonido, bloquear el teléfono o borrar sus datos para proteger tu información personal
El primer paso para ubicar un celular Android perdido o robado es acceder desde otro dispositivo a "Encontrar mi dispositivo" de Google, una vez allí, el usuario debe iniciar sección con la misma cuenta de Google vinculada al teléfono. Si el dispositivo esta encendido y conectado a internet, el sistema mostrara su ubicación en el mapa.
En el caso de los equipos Apple, el proceso se realiza a través de la función Buscar mi iPhone disponible en iCloud. Desde cualquier navegador, el usuario debe ingresar a icloud.com/find e iniciar sesión con su Apple ID. Allí podrá visualizar la ubicación exacta del teléfono, siempre y cuando esté encendido y conectado.
Las opciones son similares:
En ambos sistemas, si el celular esta apagado, se mostrara la ultima ubicación registrada antes que se desconectara.
Se recomienda siempre denunciar el robo ante las autoridades y reportar el IMEI del dispositivo para bloquearlo ante los operadores móviles, además, es clave mantener activas las funciones de localización, usar contraseñas seguras y respaldar periódicamente la información en la nube.
Perder un celular nunca será agradable, pero con estas herramientas y precauciones, los usuarios pueden tener una mejor oportunidad de recuperarlo o, al menos, proteger su información personal