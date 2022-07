"Tenemos tiempo todavía": Ideam alerta a isleños y turistas por tormenta en San Andrés

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) mantuvo este viernes la alerta por el paso de la tormenta tropical Bonnie por la isla caribeña de San Andrés, cuyas autoridades han tomado medidas ante los efectos que pueda tener este fenómeno.

"Se espera que el sistema continúe desplazándose a través del Caribe colombiano, por lo cual se mantiene aviso de tormenta tropical para la isla de San Andrés", detalló el Ideam en un comunicado.

El organismo señaló que en algunos sectores del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina "se han registrado condiciones nubosas con lluvias entre moderadas a fuertes, tormentas eléctricas, vientos de 13 nudos (23,4 km/h) y rachas de 21 nudos (39 km/h) aproximadamente, como también olas con alturas significativas".

El archipiélago de San Andrés, único departamento insular de Colombia, fue azotado en la madrugada del 16 de noviembre de 2020 por el impacto del huracán Iota, de categoría 5, que destruyó las infraestructuras de la isla de Providencia y dejó a casi todos sus 5.000 habitantes sin casa.

Ante la inminente llegada de la tormenta tropical, la gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina declaró un toque de queda.

Esta decisión excluye, entre otros, a la Policía, a las Fuerzas Militares, a la Fiscalía, a los organismos de socorro y a otros funcionarios públicos.

Igualmente, fueron puestos a disposición de los isleños seis refugios temporales en San Andrés y seis en Providencia.

También se le recomendó a la comunidad asegurar techos y ventanas, identificar un lugar seguro para refugiarse si es necesario y permanecer atenta a las instrucciones de los organismos de respuesta.

“El mar ya está hablando, escuchémoslo, por favor, no lo piense más. Desplácese rápidamente desde la playa a un lugar muy seguro. Si usted no ha llegado al albergue rápidamente, tenemos tiempo todavía. Las olas están incrementándose significativamente, por favor no estén en las ventanas, vayan a las paredes más seguras”, declaró Yolanda González, directora del Ideam.