Tres temblores se sienten con fuerza este viernes; uno fue de magnitud 4,8

Durante este viernes 24 de octubre, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó que se registraron tres movimientos telúricos en diferentes puntos del país y zonas cercanas. Aunque el más fuerte alcanzó una magnitud de 4,7, las autoridades reportaron que no hubo personas heridas ni daños materiales de consideración.

El primer temblor se presentó a las 07:00 de la mañana, con una magnitud de 3.0 y una profundidad superficial menor a 30 km, en el Mar Caribe, cerca de Dibulla (La Guajira). Este movimiento fue leve, pero perceptible en municipios cercanos como Riohacha y Hato Nuevo, donde algunos habitantes manifestaron haber sentido una ligera vibración.

Poco después, hacia las 08:00 a.m., se registró un segundo sismo con magnitud 3.1 y profundidad de 141 km, localizado en Los Santos, Santander, una de las zonas más sísmicas del país. Aunque fue un evento de menor intensidad, algunas personas en Zapatoca y Betulia reportaron movimientos cortos.



El tercer y más fuerte movimiento se produjo a las 4:30 de la tarde, con magnitud 4.7 y profundidad de 66 km, cerca de la costa de Venezuela, muy próximo a Maicao (La Guajira). Este sismo fue sentido en varios municipios del norte del país, incluso en zonas fronterizas, sin que se registraran emergencias.

A lo largo del día también se presentaron otras réplicas leves, con magnitudes inferiores a 2.0, las cuales fueron detectadas por los instrumentos del SGC, pero no percibidas por la mayoría de la población.

