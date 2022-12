Video: chofer se subió a cicloruta en Bogotá para evitarse el trancón

Para nadie es un secreto que los trancones en la ciudad de Bogotá cada vez son más densos, situación que puede desesperar a varias personas que llegan a hacer hasta lo impensado para evitar el tráfico, como lo que hizo un chofer quien se subió con su camioneta a una cicloruta para adelantar.

Por medio de las redes sociales se viralizó el momento en el que el vehículo avanza varios metros, poniendo en peligro la vida de las personas que circulan por allí a pie o en bicicletas.

En el video se ve como la camioneta avanza a poca velocidad sobre una cicloruta ubicada en la Avenida 68, la cual en la actualidad es una de las vías más congestionadas debido a las obras que se llevan a cabo en esta zona de la ciudad.

Por el momento no se conoce que el conductor haya causado algún accidente de tránsito al realizar esta peligrosa maniobra.

Sobre este hecho no se conoce que las autoridades se hayan pronunciado al respecto, pero lo que si es cierto es que varias personas en las redes han opinado que el chofer debería recibir un castigo ejemplar por haber realizado esta ación.

"Pero que le van a hacer a este man, si no les hacen nada a los que manejan borrachos y matan gente 🤷🏻‍♂️", "Total es un irresponsable, también son irresponsables los motorizados que se suben a la cicloruta y los ciclistas que se pasan a las avenidas y calles", "tan bello... y hasta pone las estacionarias...", "Entiendo el desespero del conductor. No hay vida en los trancones", "No estoy de acuerdo con su conducta pero lo entiendo porqué ese trancón es desesperante e insoportable. El tránsito de Bogotá está hecho un caos por donde uno transite, no hay por donde pasar y los trancones son eternos", son algunas de las opiniones de los ciudadanos.

