Video: Desgarradora despedida de un padre a su niña ante la guerra en Ucrania

Hoy despertamos con la lamentable noticia de que las fuerzas rusas atacaron a Ucrania sin compasión. La situación actual es peligrosa, pues este podría ser sólo el inicio de una posible guerra en la que al final nadie gana y todos los seres inocentes pierden; pierden la tranquilidad, sus hogares, sus familias y hasta la vida.

En lo que va del día, las redes sociales se han visto inundadas de información y desoladores videos que muestran el pánico, la tristeza y la desesperación de quienes lo están viviendo en carne propia. Mientras tanto, quienes lo ven a través de la pantalla se enfrentan a la impotencia de no poder hacer nada más allá de esperar que pronto la violenta situación termine.

Entre tanto, ante un panorama desconcertante, se ha hecho viral un conmovedor video en el que se observa a un padre de familia llorar desconsolado, mientras se despide de su pequeña niña, la cual será trasladada en un autobús junto con otros niños a una zona segura.

El padre, que no tiene ni idea si correrá con la suerte de volver a verla en otra oportunidad, le pone un gorrito en la cabeza a su hija, mientras ella también llora. La escena resulta muy parecida a una de la película 'La vida es bella', del director Italiano Roberto Benigni.

El video fue publicado en Instagram , por el presentador Carlos Adyan de Telemundo, en su cuenta oficial. el clip ya ha sido reproducido casi 198 mil veces y ha sido reposteado por varias figuras públicas.

Una escena que ha desgarrado los corazones de varios internautas que no dejan de escribir comentarios expresando sentirse conmovidos con la situación que, sin duda, no solo vive esta familia sino miles en medio de una tensa situación tras poco más de 12 hora que inició un ataque de Rusia, en el que las bombas no paran de sonar.