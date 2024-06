Él es el hombre que lanzó panfleto amenazando a la directora de cárcel La Modelo

Las autoridades han detenido a un hombre que lanzó panfletos amenazantescontra la directora de la Cárcel Nacional Modelo, la mayor Nancy Pérez. El arresto se produjo gracias a la identificación del sospechoso mediante cámaras de seguridad situadas en las inmediaciones del centro penitenciario.

El incidente ocurrió el 5 de junio, cuando la Policía Metropolitana de Bogotá capturó al individuo señalado de arrojar los panfletos en la entrada principal de la cárcel.

Según las autoridades, el sujeto es un aparente habitante de calle, quien fue detenido por agentes de la policía y del CTI de la Fiscalía cerca del centro carcelario.

¿Por qué amenazaron a la directora de cárcel La Modelo?

El subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, coronel William Javier Lara Avendaño, detalló que las cartas intimidatorias exigían el traslado de dos internos entre patios.

La directora Pérez recibió una amenaza que le daba 72 horas para cumplir con el traslado de los internos. El panfleto advertía de posibles represalias violentas contra ella y su equipo de seguridad si no se cumplían las demandas.

"Señora directora, con el debido respeto que usted se merece le doy 72 horas para que me saque estas dos personas del patio 4A son del pasillo 8 Viloria y Tolima si en 72 horas estas personas están no creo que usted y sus guardianes quieran que le pase lo que le pasó al director por no sacar a estas dos personas todavía allí en esa cárcel hago objetivo militar a usted y la guardia", decía el panfleto.

El coronel Lara Avendaño afirmó que la policía ha desplegado un equipo especializado para investigar a los autores intelectuales de estas amenazas, que han generado una gran preocupación entre las autoridades penitenciarias y los funcionarios de seguridad.

Este incidente ocurre en un contexto de alta tensión en la Cárcel La Modelo. Apenas unas semanas antes, el 16 de mayo, el exdirector de la cárcel, Elmer Fernández, fue asesinado tras recibir amenazas similares. Un panfleto firmado por ‘Pedro Pluma’ lo amenazaba a él y a su familia con represalias si continuaba ordenando requisas en el patio 4.

#LoUltimo Menos de un mes después de asumir su cargo, la mayor Nancy Pérez, directora encargada de la cárcel La Modelo, ha recibido amenazas de muerte. Según informes, un habitante de la calle arrojó panfletos con amenazas en la oficina de atención al ciudadano del penal. pic.twitter.com/BYqZhW2Zrw — Momento24 (@momento24co) June 6, 2024

