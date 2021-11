Video: esto era lo que le pagaba Yina Calderón a su hermana; en redes le dicen 'negrera'

Juliana Calderón expuso sin tapujo lo que ganaba trabajando medio día con su hermana, Yina Calderón, quien se pronunció al respecto agregando que no opinaría frente al tema teniendo en cuenta que se trataba de la familia; en redes sociales no la bajan de 'negrera'.

"Hace 5 meses me ganaba $15.000 trabajando medio día con mi hermana, estudiaba, me tocaba coger bus por la décima a la empresa", escribió Juliana en su cuenta de Instagram.

Juliana Calderón aprovechó para presentar su primer carro a sus seguidores, y explicó que lo logró gracias a su empresa de keratinas, sin embargo, varios usuarios notaron que la relación de las hermanas no pasa por su mejor momento y Yina lo confirmó.

Al parecer fue uno los seguidores de Yina quien la cuestionó: "¿Por qué tu hermana dice que contigo se ganaba $15.000?".

"A cerca de mi hermana yo no digo nada, no hablo nunca de mi familia, la relación con ella no está muy bien que digamos, yo creo que lo han notado, felicito a mi hermana porque se compró su primer carro a punta de trabajo y eso es admirable", respondió Yina.

Aunque Yina no quiso dar detalles de la acusación de su hermana, los internautas quedaron sorprendidos, "tras de todo negrera", "hasta la misma familia la critica", "solo tiene plata para borracheras", son algunos de los comentarios en la publicación.