Video: La nueva canción de PESADO ya suena en La Kalle 96.9 FM

Pesado es una agrupación creada en el año 1993 por Beto Zapata y Pepe Elionzo se caracteriza por tocar música regional mexicana, denominada también música grupera o norteña – por haber surgido del norte de México – considerados como uno de los primeros grupos que impuso este tipo de música.

Originarios de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. La banda mezcla música norteña con ritmos latinos, con el acordeón excepcional de Beto Zapata, batería y bajo sexto. Con estos instrumentos y la voz de su vocalista Mario Alberto Zapata han hecho la combinación perfecta que los ha catapultado como uno de los mejores de este género.

Pesado lanza su nuevo sencillo llamado ‘Me estorbas’ de la autoría de Luciano Luna y Joss Favela, canción que ha sido un éxito total y ya suena en La Mandamás. Con una letra 'pesada' "Dime tu que pensarías si te digo que me estorbas que cuando quisiste irte alguien más quiso llegar, que perdiendome en sus labios ni me acuerdo de los tuyos que tu boca de hace tiempo me dejó de interesar" siguen demostrando porque han sido premiados.

Ganadores de 3 Grammy Latino, ahora es reconocida como la agrupación norteña de mayor impacto en México y Estados Unidos. Además, han sido acreedores de innumerables discos de Oro y Platino y, con sus canciones han aparecido en el top 10 en la lista de música Regional Mexicano de la prestigiosa revista Billboard.

