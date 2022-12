VIDEO: patinador por poco muere tras colgarse de un bus mientras habla por celular

Todos los días en las redes sociales se viralizan diferentes videos que llaman la atención de los internautas, pues aunque algunos son llamativos por sus contenidos, otros demuestran que cada vez más la imprudencia de las personas sale a flote, como el video que te vamos a mostrar en el que un patinador puso en riesgo su vida al agarrarse de un bus en la parte trasera e impulsarse con la ayuda de sus patines.

Esta situación quedó grabada gracias a un conductor que se movilizaba por la zona del cerro de Santo Domingo, en la ciudad de Medellín.

Publicidad

En la filmación que ya se difundió en diferentes plataformas digitales, se ve el momento en el que el hombre va agarrado a la parte de atrás de un bus de la empresa Cootransco, pero esa no fue la única imprudencia, pues también iba hablando por celular.

Algunos segundos más adelante en el video, hubo una situación que le puso los pelos de punta a más de un internauta pues se vio el momento en el que otro bus venía de frente y por poco lo estrella. El joven logró ubicarse detrás del bus del que iba impulsado y así evitó ser embestido.

El conductor que iba grabando en modo de risa dijo en el video: "No, esto solo se ve en Medellín. Ah no amor, aquí voy tranquilo pa’ la casa, espéreme que ya voy a llegar. Te amo, yo también te amo, cuelga tú. No, cuelga tú primero".

Según lo que dio a conocer Noticias Caracol, el joven es buscado por las autoridades pues deberá responder por tres comparendos.

Publicidad

La filmación fue publicada en diferentes redes sociales, allí varios internautas han opinado: "2 mil el pasaje ta muy caro", "los paisas somos muy recursivos mi hermano jajaja", "está falto de dolencias mijo. Le sobra un brazo o una pierna", "Amor cuelga tu que yo ya voy colgado", "irresponsables".

Publicidad

Carlos calero y Jessica Cediel en Corchados del mundial