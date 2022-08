VIDEO: polémica por policías presuntamente excediendo la fuerza en procedimiento en Cali

Por medio de las redes sociales se viralizó hace poco un video que fue grabado por varios ciudadanos en Cali en el que se muestra a un grupo de policías detener a un joven.

Este hecho sucedió el pasado 5 de agosto cerca al parque El Amor, en el barrio Llano Verde y allí se ve presuntamente un exceso de la fuerza en un procedimiento con un ciudadano, algo que hizo recordar en las redes la muerte del señor George Floyd en Estados Unidos.

Publicidad

En la filmación se puede ver que hay cuatro oficiales realizando un arresto a un hombre y uno de ellos puso su rodilla sobre el cuello de este, mientras que otro compañero le ponía las esposas y un tercero lo tomaba por la espalda.

Al parecer el hombre fue capturado por consumir drogas en un lugar público.

Para varios internautas el exceso de fuerza quedó evidenciando en la filmación y algo que les molestó aun más fue el gesto que hizo uno de los oficiales cuando una persona le dijo: "¿Lo está asfixiando?".

Un usuario en Twitter llamado @bantuashanti publicó el video y allí escribió: "Un policía con pistola en mano, mientras los otros lo sujetan del cuello y lo golpean para arrojarlo contra el piso. Luego, poner su rodilla para humillarlo y no dejarlo respirar. ¿Nos causa extrañeza? No. En cada barrio o pueblo negro contamos la historia del sicario policía".

Publicidad

"Se ve terrible pero prefiero ver el contexto. Seguro hay algo que motivó a eso", "Lo q la gente ve es un tipo que se resiste a la policía y a la policía con una inmensa paciencia. Claro, la gente llena de odio ve otra cosa y su psicópatia los hace creer q la gente vera lo q escriben y no lo q el video evidencia", "No hay ningún motivo de arremeter así contra una persona que no está representando una amenaza.", son algunos de los comentarios de los internautas.

Un policía con pistola en mano, mientras los otros lo sujetan del cuello y lo golpean para arrojarlo contra el piso. Luego, poner su rodilla para humillarlo y no dejarlo respirar. ¿Nos causa extrañeza? No. En cada barrio o pueblo negro contamos la historia del sicario policía. pic.twitter.com/eEbVch6yys — Alí Bantú Ashanti (@bantuashanti) August 5, 2022