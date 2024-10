VIDEO: revelan mensajes que envió policía a su ex antes de atacarla en motel de Bogotá

Paola Peña, la sobreviviente de un ataque por parte de su expareja, John Jairo Acuña, rompió el silencio en una reciente entrevista con el podcast 'Más allá del silencio'.

Durante su participación, Paola narró los dolorosos momentos que vivió y expuso los mensajes inquietantes que recibió de Acuña antes de que este atentara contra su vida en un motel de Bogotá.

El hecho ocurrió cuando John Jairo Acuña, un policía, irrumpió en el lugar donde Paola se encontraba con Fernando, una persona que ella aclara no era su amante, como muchos han sugerido.

"Esos titulares donde dicen que estaba con mi amante, no son verdad. Fernando es una persona soltera", aclaró. La relación entre Paola y Acuña había terminado meses antes debido a actos de agresión por parte de él, lo que la llevó a ponerle fin a su relación de año y medio.

"Desde diciembre, la relación se fracturó. Yo decidí poner límites y terminé con él", explicó.

Paola, visiblemente afectada, relató que tras varios intentos fallidos de reconciliación, finalmente le dejó claro a Acuña que no había futuro entre ellos. "No tengo una fecha exacta de haber terminado, simplemente le dije que no teníamos futuro, teníamos pensamientos muy diferentes", añadió.

El día del ataque, Paola estaba a punto de salir del motel cuando Acuña la sorprendió, llamándola por su nombre antes de dispararle. "Solo me dijo 'Paola' y empezó a disparar", relató.

Aunque recibió tres disparos en la cabeza, milagrosamente sobrevivió y agradece a Dios por seguir viva. "Pensé que iba a morir, solo pensaba en mis dos hijos, en que quedarían solos", compartió conmovida.

Uno de los aspectos más impactantes de la entrevista fueron los mensajes que John Jairo le envió a Paola momentos antes del ataque, los cuales ya están en manos de la Fiscalía.

"Esos mensajes están ahí, fueron entregados a la Fiscalía", aseguró Paola, mientras revelaba algunos de los textos que recibió de Acuña, donde este mostraba su creciente desesperación.

En uno de los mensajes, él le escribía: "Pao, solo quiero que me hables un segundo, no sabía que saliste con Fernando el cantante". Otro mensaje decía: "Te das garra Pao, solo quiero que contestes".

Revelan mensajes que envió policía a su ex antes de atacarla en motel de Bogotá Foto: Captura video YouTube 'Más Allá del Silencio Podcast'

Paola también recordó un mensaje que envió a su hijo mayor alertándolo de la situación: "Le dije a mi hijo 'Mira Migue, me mandó John este mensaje porque ya sabe que estoy con Fernando'", señaló.

Hasta el momento, Paola no tiene claro cómo Acuña supo su ubicación. "No sé si me tenía espiada o si utilizaba un GPS", comentó, añadiendo a la incertidumbre que vivió.

En medio de su recuperación, Paola también ha tenido que enfrentar el juicio en redes sociales, donde ha recibido comentarios negativos que le han afectado profundamente. "Las redes sociales me han hecho mucho daño. La gente no sabe el impacto que pueden tener sus palabras", reflexionó.

