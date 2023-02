Mujer fue grabada dándole brutal golpiza a su novio; hasta con un casco lo agredió

La violencia e intolerancia siguen en aumento, cada vez se ven más videos e imágenes de personas que se dejan llevar por sus emociones y terminan actuando de maneras reprochables, llegando a ofender o lastimar no solo a personas externas, sino también a sus seres queridos, familiares y hasta a sus parejas sentimentales.

Hace unos días se hizo viral un video en el que se ve como una mujer le reclama airadamente a quien parece su novio, según ella, porque le contaron que este le estaba siendo infiel, motivo por el cual ella decide increparlo, sosteniendo en sus manos un celular y un casco de motocicleta.

El hombre no dice nada, mientras la mujer en segundo pierde los cabales y procede a agredirlo con el casco en la cara, por lo que el hombre, lejos de contestarle o defenderse, decide alejarse de inmediato de la mujer, la cual lo persigue.

Sin importar que había más personas y que aparentemente sabia que estaba siendo filmada, la mujer lo golpea pegándole una patada y una cachetada, para posteriormente irse mientras lo insulta.

Publicidad

"A mí no me vuelvas a buscar más, ni me llames, ni un coño de tu madre, no me llames, ni que me extrañas porque es una mier$@, cabrón de mier#@" eran algunos de los insultos que le gritaba la mujer a su aparente pareja sentimental.

Como era de esperarse, el video causo conmoción en los internautas, donde muchos criticaron el actuar de la mujer y otros recordaron otro video viral donde una joven le discute vía telefónica con su pareja, la cual fue apodada por muchos como “La demonio de Tasmania”, sin tomar como burla la agresión hecha por la mujer.

Te puede interesar: Pase al tablero con Camilo Arévalo