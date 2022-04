Una mujer estadounidense se encuentra en el centro de atención de miles de personas luego de que decidiera comenzar a publicar detalles de hombres casados con los que ha tenido sexo.

Se trata de Amy Kupps, una modelo de OnlyFans de 32 años quien reveló que se dedica exclusivamente a tener sexo con hombres casados y además ha logrado conocer el ‘modus operandi’ con que logran evitar ser descubiertos en sus aventuras.

Luego de un buen tiempo experimentando con hombres casados la mujer decidió revelar esos secretos, mentiras y estrategias que tanto usan estos hombres para no ser descubiertos por sus parejas.

Según dio a conocer la modelo de Carolina del Norte (EE.UU.), su objetivo se centró en hombres casados o con pareja formal, luego de que su marido la engañara hace unos años y su relación se acabara producto de esa infidelidad.

Aseguró que durante el tiempo que lleva en estos encuentros ha logrado adquirir un conocimiento único sobre las maneras en que los hombres logran ocultar sus relaciones extramatrimoniales y señaló que incluso algunas estrategias le parecían hasta absurdas, pero increíblemente a los infieles les funcionan.

Según los detalles entregados por Amy Kupps, recolectados y difundidos por el medio Daily Mail, una de las razones más comunes por las que los hombres engañan a su pareja es por el sexo.

De manera descarada, muchos hombres le han comentado a la modelo de Onlyfans que la culpable del engaño es su propia pareja por no complacerlos en la cama.

La mujer reveló que los infieles son mucho más emocionantes en la cama, principalmente, porque les falta complacer esa parte en su casa. “Por eso están dispuestos a hacer lo que sea necesario.

¿Cuáles son las mentiras que más usan los hombres infieles?

La mujer se atrevió a revelar algunas de las mentiras que más ha escuchado que sus clientes les dicen a sus esposas para poder evadirse a tener encuentros íntimos con otras mujeres.

“Me reuniré con un amigo esta noche para tomar un trago rápido, pero no me esperes despierto que seguramente llegue tarde”, es de la excusa más común, según la modelo de Onlyfans.

En segundo lugar dijo que se encuentran las excusas laborales en las que los hombres se inventan reuniones o viajes inevitables.

Mi jefe no me deja contestar en el trabajo, es otra de las excusas que suelen sacar los hombres para justificar el por qué no atienden el teléfono mientras están “trabajando”.

Por último, habló de la parte económica, asegurando que ha observado que los hombres suelen gastar más dinero en sus amantes que en sus hogares y asegura que una de las excusas son tarjetas de crédito usadas en movimientos supuestamente de la empresa.