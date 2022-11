Usuarios de TransMilenio unieron fuerzas y empujaron un articulado varado

Usuarios de TransMilenio se han encargado de viralizar por medio de las redes sociales diferentes situaciones que causan impacto, ya sean por ser divertidas o por momentos de inseguridad de la cual son víctimas algunas personas.

Sin embargo, en esta oportunidad la filmación que se difundió ha generado todo tipo de comentarios con humor, pues un bus articulado se varó en medio de una vía y los usuarios se bajaron y decidieron empujar.

El video se viralizó por medio de la plataforma de videos de TikTok y según lo que informaron, la situación se habría presentado cerca a la estación del León XXI en Soacha, Cundinamarca.

Lo que se observa es que un articulado quedó varado justo al dar una curva, por lo que todo el tránsito de la zona quedo estancado. Al presenciar esto, varios usuarios se ubicaron frente y a los costados del gran bus de tres vagones para intentar moverlo y ayudar a la movilidad, pero a pesar del esfuerzo al parecer no dio resultado.

Como siempre ocurre, los internautas sacaron a flote sus comentarios con humor y varios hicieron referencia a la famosa frase de que les gusta vivir en Bogotá para no perderse este tipo de situaciones.

En TikTok el video tiene más de 8.000 me gusta y comentarios como: "mi jefe ¿por qué llegaste tarde?, no pues me baje empujar un transmilenio ajajajajaja", "El conductor: Me chimba conocerlos 😂😂😂😂😂", "Te imaginas vivir en Suiza y perderte de esto 😂😂😂", "definitivamente la Unión hace la fuerza", "San mateo que viva Soacha", y muchos más.

Por otro lado, hace poco se viralizó el momento justo en el que un bus articulado estaba estacionado a un costado de la vida y un joven prácticamente estaba colgado de una de las ventanas luego de al parecer querer robar a un usuario.

Sin embargo, el plan no salió como esperaba pues en ese intento de hurtar pertenencias, la ciudadanía logró atraparlo con las manos en la masa y lo agarraron como saco de boxeo.

En la filmación se puede ver el momento en el que desde dentro del TransMilenio tenían al joven agarrado de uno de sus brazos, mientras que en el exterior otro grupo de personas lo golpeaban y uno de ellos le quitó la billetera.

