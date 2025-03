Wilder Medina confiesa que quiso atentar contra arquero Camilo Vargas

Wilder Medina, recordado como uno de los delanteros más talentosos del fútbol colombiano, ha vuelto a ser noticia tras una estremecedora confesión en el programa Se Dice de Mí, de Caracol TV.

El exfutbolista, quien brilló con clubes como Deportes Tolima e Independiente Santa Fe, r elató uno de los momentos más oscuros de su vida, cuando el abuso del alcohol y las emociones desbordadas lo llevaron a considerar un acto que habría cambiado para siempre su destino y el de Camilo Vargas, actual arquero titular de la Selección Colombia.

Durante su paso po r Santa Fe, Medina y Vargas compartieron camerino , pero su relación no era la mejor.

Según el exdelantero, la actitud distante del arquero le generaba incomodidad. Sin embargo, fue después de una final perdida cuando todo estuvo a punto de salirse de control.

“Era su personalidad, llegaba y no saludaba. Solo saludaba a tres o cuatro y al resto no, pero no le decía nada. Ese día perdimos la final, yo entré llorando y él llegó diciendo ‘perdimos la final, tranquilos, no pasa nada’, y se me vino todo a la cabeza”, relató Medina.

El exjugador admitió que en ese momento, bajo los efectos del licor, su mente fue consumida por la ira y la frustración. “Dije: ‘le meto un tiro a ese muchacho y le acabo el fútbol’. Así me toque irme para la cárcel, yo lo pago”, confesó.

Medina no solo fue conocido por sus goles, sino también por los problemas que empañaron su carrera .

El consumo de marihuana y otras sustancias lo llevó a enfrentar suspensiones y conflictos en los clubes donde jugó. A pesar de contar con oportunidades para redimirse, sus recaídas fueron constantes.

El delantero reconoció que el apoyo de Santa Fe y su entonces presidente, César Pastrana , fueron clave para darle una nueva oportunidad en el fútbol.

“Me llamó Pastrana para decirme que le habían avisado que iba tarde al entrenamiento, me preguntó si había tomado y le dije que sí. Me dijo que fuera a descansar, que presentara mi carta de renuncia y que no hablara con los medios”, recordó Medina.

Hoy, rehabilitado y alejado de los excesos, Wilder Medina utiliza su historia como un ejemplo de superación para las nuevas generaciones.

Su testimonio busca advertir sobre los peligros del alcohol y las drogas, y cómo estos pueden destruir carreras y vidas.

Su vida, que estuvo al borde de la autodestrucción, es ahora una historia de aprendizaje. Con la experiencia adquirida y el reconocimiento de sus errores, Medina espera dejar un legado más allá de sus goles: el de un hombre que, pese a sus caídas, logró levantarse y reconstruir su vida.

