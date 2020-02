Zoológico te permite ponerle el nombre de tu ex a las ratas y cucarachas

Un zoológico de San Antonio, Texas, lanzó una estrategia en redes sociales para que las personas paguen por ponerle el nombre de sus ex a las cucarachas y a las ratas.



Por solo 5 dólares una cucaracha puede llevar el nombre de tu ex o si lo prefieres puedes pagar 15 dólares para que sea una rata la bautizada con como el 'innombrable'.



El objetivo es que estos insectos y roedores sean la comida de otros animales y las personas puedan ver cómo "devoran" al causante de sus tristezas el durante el evento “Cry Me a Cockroach” (“Llórame una cucaracha”, en español) el Día de San Valentín.



Este tipo de estrategias se viene populrizando desde el año pasado y cada vez son más las persoans dispuestas a pagar para ver cómo "acaban" con sus ex.



Lo mejor es que no tienes que ir al zoológico para ver la "muerte de tu ex", sino que el evento es transmitido por Facebook Live y, ademas, recibes un certificado que puedes compartir en redes y hasta etiquetar a el desafortunado.