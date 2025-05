¿Cuándo es el día de la madre este 2025 y qué dar de regalo?

Cada año, Colombia se viste de flores, afecto y gratitud para conmemorar una de lascelebraciones más emotivas del calendario: el Día de la Madre . Esta fecha, marcada por la tradición y el cariño, se celebra en el país el segundo domingo de mayo.

Para 2025, el encuentro con las madres colombianas será el 12 de mayo, una jornada dedicada a resaltar su papel fundamental en el núcleo familiar y en la sociedad.

Más allá del acto simbólico de dar un obsequio, este día representa una oportunidad invaluable para reflexionar sobre el aporte cotidiano de las madres, quienes con esfuerzo, dedicación y amor incondicional sostienen, educan y acompañan a sus hijos en cada etapa de la vida.

La fecha suele estar cargada de reuniones familiares, almuerzos especiales, serenatas, llamadas desde la distancia y, por supuesto, regalos pensados para sorprender y agradecer.

El Día de la Madre tiene un profundo arraigo en Colombia. Aunque su origen se remonta a celebraciones en distintas culturas antiguas, fue oficializado en varios países durante el siglo XX.

En Colombia, se adoptó la costumbre de celebrarlo el segundo domingo de mayo, como ocurre en otros países de América Latina y Estados Unidos.

Este día ha cobrado tal importancia que muchos comercios preparan campañas especiales con semanas de anticipación, los restaurantes se llenan y los centros comerciales registran una de las mayores afluencias del año.

12 ramos y plantas para celebrar a mamá Foto: Getty Images

¿Qué regalar en este Día de la Madre?

Elegir un regalo para mamá no siempre es tarea fácil, pero lo esencial es que refleje cariño y dedicación. Para quienes aún no deciden cómo homenajearla, hay opciones para todos los gustos y presupuestos.

Las flores siguen siendo un clásico infalible, especialmente las rosas y los lirios, que simbolizan amor y ternura. También son populares los desayunos sorpresa, que pueden ser enviados a domicilio e incluyen productos cuidadosamente seleccionados.

Otra alternativa que gana terreno son los regalos personalizados: álbumes fotográficos, joyas con grabados especiales o ilustraciones familiares. Para madres modernas, los gadgets tecnológicos —como relojes inteligentes o auriculares— se convierten en detalles útiles y sorprendentes.

Asimismo, una experiencia puede valer más que un objeto: una sesión de spa, una escapada de fin de semana o una cena en su restaurante favorito son formas de hacerla sentir única.

A pesar del ajetreo cotidiano, el 12 de mayo de 2025 será una ocasión ideal para hacer una pausa, reconectar con los sentimientos y demostrarle a mamá cuánto significa. En cada rincón del país, desde las ciudades hasta las zonas rurales, el ambiente estará impregnado de emociones, reencuentros y gratitud.

En definitiva, el Día de la Madre en Colombia no es solo una fecha, sino una manifestación colectiva de amor. Celebrarlo con sentido, respeto y sinceridad hará que el homenaje sea aún más significativo. Porque madre no hay sino una, y su amor merece ser celebrado todos los días —pero especialmente este 12 de mayo.

