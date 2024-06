La mayoría de veces los usuarios de Transmilenio, SITP o Transmicable no cuentan con una tarjeta TuLlave o con el dinero suficiente para pagar el pasaje de contado.

Debes saber que ahora la tarjeta verde de TuLlave no es la única forma que existe para poder pagar de manera cómoda tus pasajes, ahora con la tarjeta de crédito Codensa podrás facilitar el pago en el transporte público de la capital colombiana.

La tarjeta de Codensa deberá contar con el logo de TransMilenio, si no tiene este logo no podrás hacer uso de ella para pagar el transporte. Recuerda que esta tarjeta no genera costos extra a la hora de usarla.

Así puedes pagar el pasaje de TransMilenio con la tarjeta Codensa Foto. Suministrada

Si en dado caso ya cuentas con la tarjeta y no tiene el logo de TransMilenio o de TuLlave deberás bloquearla y solicitar una nueva, tres días después podrás ir al punto físico más cercano a reclamarla.

Para poder usar esta tarjeta no deberás habilitar nada por la web, al tenerla ya contarás con el beneficio de hasta 25.000 pesos diarios para uso de transporte y lo mejor es que no te cobrará cuota de manejo.

Esta es una nueva manera de facilitar a los bogotanos su recorrido por la ciudad. De manera fácil podrás pagar a final de mes todos los transportes utilizados, recuerda que el total de lo gastado te llegará a tu factura Enel.

“Esta nueva alianza de la Tarjeta Crédito Fácil Codensa, es una apuesta más por acercar la financiación formal a la comunidad de menor poder adquisitivo, en este caso darles alivio con el manejo de los costos del transporte púbico diario con la tranquilidad de poder pagar después, sin intereses y sin costos adicionales” , comentó Lucio Rubio, director de Enel en Colombia.

Una de las ventajas que tendrás por pagar con la tarjeta Codensa es el ahorro de tiempo, ya que no tendrás que estarla recargándola, evitándote filas molestas y tiempo perdido.

¿Cómo solicitar la tarjeta de crédito Codensa?

Para solicitar el plástico deberás dirigirte a la pagina web www.creditofacilcodensa.como podrás comunicarte al número 7115115 opción 3. Debes saber que hay más de 50 puntos físicos en Bogotá donde podrás acercarte a solicitar la tarjeta.

¿Cómo puedo pagar por Nequi mi saldo de la tarjeta Codensa?

Puedes pagar tu saldo total de la tarjeta de crédito Codensa por medio de la aplicación digital Nequi. En pagos de recibos encontrarás la opción de pagar tu deuda total y se te descontará del dinero que tengas en esta billetera virtual.

Nequi no genera un costo adicional por pago, además recuerda que los pasajes se suman al saldo total de la tarjeta Codensa.

