¿Aún sin árbol de Navidad? Hay promoción de arbolitos en Falabella desde $159.900

Con la inminente llegada del 7 de diciembre y

su tradicional Día de Velitas, la Navidad está a la vuelta de la esquina y con ella la oportunidad de decorar el hogar con el tradicional árbol navideño.

Aunque muchas familias tradicionalmente arman la Navidad desde finales de Noviembre, en muchos hogares aun no han terminado de comprar toda su decoración, pero si aún no has adquirido tu arbolito de Navidad, esta puede ser tu última oportunidad para aprovechar las promociones que Falabella tiene disponibles, con descuentos de hasta el 60%.

En Falabella encontrarás una amplia variedad de árboles navideños a precios que se ajustan a diferentes presupuestos y estilos. A continuación, te compartimos algunas de las opciones más destacadas:



Árbol de Navidad artificial de 1.70 m

Precio: $159.900

Descuento: 60%

Incluye: Envío gratis. Árbol de Navidad Pino Noruega de 2 m (442 ramas)

Precio: $439.900

Descuento: 42%. Árbol de Navidad Pino Noruega de 2.25 m (592 ramas)

Precio: $549.900

Descuento: 40%. Árbol de Navidad Pino Noruega de 1.80 m (338 ramas)

Precio: $349.900

Descuento: 42%. Árbol de Navidad verde de 1.80 m con diámetro de 50 cm (377 ramas)

Precio con tarjeta Falabella: $247.990

Precio sin tarjeta: $269.990

Descuento: 45%. Árbol de Navidad de fibra óptica importado de 1.80 m

Precio: $599.900

Descuento: 25%. Árbol de Navidad Pino Montañez de 1.80 m (466 ramas)

Precio con tarjeta Falabella: $200.990

Precio sin tarjeta: $209.900

Descuento: 52%. Árbol de Navidad Pino York de 1.80 m (722 ramas)

Precio con tarjeta Falabella: $372.990

Precio sin tarjeta: $389.900

Descuento: 46%.

Árboles de Navidad en promoción en Falabella /Foto: Captura de pantalla Falabella

Estos descuentos no solo aplican a los árboles, sino también a una variedad de elementos para la decoración navideña de tu hogar como bolas, luces y adornos que complementarán tu arbolito. No pierdas la oportunidad de transformar tu hogar en un espacio lleno de magia y tradición navideña.

Las ofertas estarán disponibles por tiempo limitado, así que no esperes más para disfrutar de estas promociones. Ya sea que elijas un árbol pequeño o uno imponente, tu hogar será el escenario perfecto para compartir momentos inolvidables con tus seres queridos esta temporada.

Puedes comprar tus productos en línea ingresando a este link

