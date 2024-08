Declaración de renta: estas son las cédulas que tendrán más plazo para presentarla

La declaración de renta es un trámite anual obligatorio para muchos contribuyentes en Colombia,donde se reportan ingresos, gastos e inversiones del año anterior. Este proceso es crucial para que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) pueda calcular las obligaciones fiscales tanto para personas naturales como jurídicas, incluyendo a grandes contribuyentes y propiedades en el exterior.

El pasado lunes 12 de agosto de 2024, la DIAN enfrentó una situación inesperada en su plataforma virtual debido a la alta demanda de usuarios que intentaban cumplir con su obligación fiscal. Se esperaba que alrededor de 80.000 contribuyentes ingresaran al sistema, pero la cifra superó las 110.000 solicitudes en el primer día, causando un colapso en los servidores.

Además del volumen de declaraciones, otro factor que contribuyó al problema fue el elevado número de solicitudes de cambio de contraseña y de firma electrónica, especialmente de aquellos cuya cédula de ciudadanía terminaba en 01 y 02, quienes tenían que declarar ese mismo día.

Frente a estos desafíos, la DIAN implementó un plan de contingencia para atender a los afectados. La entidad informó que quienes hayan generado un borrador de declaración y obtuvieron un número de formulario antes de la falla podrán completar el proceso sin penalizaciones, incluso fuera del plazo original. Además, los ciudadanos que experimentaron dificultades técnicas podrán presentar su caso en el sitio web de la DIAN para resolver su situación sin enfrentar sanciones.

Nuevas fechas para la declaración de renta

Debido a la contingencia, la DIAN extendió los plazos para quienes debían declarar entre el 12 y el 16 de agosto de 2024. Ahora, estos contribuyentes tienen hasta el 20 de agosto para presentar su declaración sin incurrir en sanciones por extemporaneidad o intereses moratorios. Esta medida permite a los afectados cumplir con su obligación fiscal sin enfrentar consecuencias económicas.

La DIAN publicó el calendario tributario para 2024, donde se indica que las cédulas que terminan en 01 y 02 tenían que declarar el 12 de agosto. Sin embargo, estas y las que finalizan en 03 y 04 que debían declarar el 13 de agosto, ahora pueden hacerlo hasta el 20 de agosto sin penalización.



12 de agosto: 01 y 02

13 de agosto: 03 y 04

14 de agosto: 05 y 06

15 de agosto: 07 y 08

16 de agosto: 09 y 10

El resto de los contribuyentes deberá seguir el calendario original, donde las fechas clave para declarar van del 21 al 29 de agosto de 2024, según el último dígito de su cédula o NIT.

¿Cuáles son las multas por no declarar a tiempo a la DIAN?

La multa para quienes no presenten la declaración en la fecha indicada es equivalente a 10 Unidades de Valor Tributario (UVT), que en 2024 corresponden a $471.000 COP. Esta sanción aplica a quienes no aprovechen los plazos extendidos y no cumplan con sus obligaciones dentro del tiempo establecido.