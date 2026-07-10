El nuevo festivo del 13 de julio confunde a los padres: ¿Hay clases o se aplaza el regreso?

El calendario escolar de mitad de año en Colombia sufrió un cambio drástico de última hora. La aprobación de la Ley 2578 introdujo un nuevo festivo nacional el lunes 13 de julio, dejando a miles de padres de familia con la misma duda: ¿hay clases en los colegios públicos y privados o se aplaza el regreso a las aulas?

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La respuesta corta es que no habrá actividades académicas el lunes 13 de julio en ninguna institución oficial del país por ser un día festivo nacional.

Sin embargo, el impacto en el regreso a clases varía considerablemente según la secretaría de educación de cada municipio.

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Ciudades que aplazan el regreso a clases al martes 14 de julio

Para la gran mayoría de regiones, las vacaciones de mitad de año terminaban oficialmente esta semana.

No obstante, al cruzarse con el puente festivo, las autoridades modificaron los cronogramas oficiales.

Las regiones donde los estudiantes regresan a clases el martes 14 de julio son:



Antioquia (incluyendo Medellín)

(incluyendo Medellín) Atlántico (Barranquilla y Soledad)

(Barranquilla y Soledad) Cundinamarca

Caldas y Meta

y Valle del Cauca (Palmira, Yumbo y Tuluá)

En estos sectores, los docentes y directivos directos retomarán sus labores de desarrollo institucional en la misma fecha establecida por sus calendarios regionales.

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¿Qué pasa en Bogotá y ciudades que ya habían ingresado?

En Bogotá, Pereira y otras localidades, el regreso a clases se ejecutó desde los primeros días de julio.

Para estos estudiantes, el lunes 13 de julio funcionará como cualquier otro fin de semana con puente festivo. Las clases se pausarán el viernes por la tarde y se reanudarán con normalidad el martes 14 de julio. Esto aplica tanto para el servicio educativo como para las rutas escolares y el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

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Existe un tercer grupo de municipios que, por autonomía territorial, decidieron mover su periodo de descanso de mitad de año más allá de la fecha convencional.

En lugares como Buga, Ipiales, Jamundí y Pasto, los estudiantes gozarán de un receso más largo, programando su retorno oficial entre el 21 y el 26 de julio.

Bogotá sin clases este 13 de julio /Foto: IA

¿El nuevo festivo del 13 de julio se puede cancelar?

En redes sociales y cadenas de mensajería ha circulado información sobre una supuesta demanda ante la Corte Constitucional en contra de la ley que creó este día festivo en honor a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.

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Es vital aclarar que el festivo del 13 de julio sigue 100% en firme. Aunque la ley enfrenta un proceso judicial, el tribunal no ha emitido ninguna medida cautelar o suspensión provisional.

Por lo tanto, el día de descanso es de obligatorio cumplimiento para el sector público y privado de todo el territorio nacional. Se recomienda a los padres verificar los canales de comunicación internos de cada institución para coordinar los horarios específicos del día martes.