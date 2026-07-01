Ley de Educación cambia fecha de regreso a clases en Colombia; nuevo calendario

El fin de las vacaciones de mitad de año en Colombia para 2026 traerá cambios significativos en el calendario escolar, especialmente para los colegios públicos.

El Ministerio de Educación confirmó que el regreso a las aulas no será uniforme en todo el país, debido a la autonomía de las secretarías de educación territoriales y, especialmente, a la entrada en vigor de un nuevo festivo nacional, que obligó a reajustar las fechas en varios departamentos y municipios.

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La principal novedad en el calendario académico responde a la Ley 2578 de 2026, que estableció el 9 de julio como día festivo nacional en honor a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Como en 2026 esa fecha cae un jueves, la Ley Emiliani dispone que el descanso se traslade al lunes 13 de julio.



Este puente festivo llevó a varias regiones del país a postergar el inicio de las actividades académicas en los colegios públicos, con el fin de evitar interrupciones apenas se reanudara el calendario escolar.

Fechas confirmadas de regreso a clases en colegios públicos por regiones

El cumplimiento de las 40 semanas de actividades académicas anuales, exigidas por la Ley 115 de 1994, se mantiene como prioridad. Sin embargo, la distribución del tiempo varía según la región:

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30 de junio: Los estudiantes del departamento del Guaviare fueron los primeros en retomar actividades.

Los estudiantes del departamento del Guaviare fueron los primeros en retomar actividades. 6 de julio: Es la fecha de regreso para la mayoría de las ciudades y departamentos, incluyendo Bogotá, Antioquia, Santander, Boyacá, Bolívar, Huila, Tolima, Córdoba y Amazonas, entre otros.

Es la fecha de regreso para la mayoría de las ciudades y departamentos, incluyendo Bogotá, Antioquia, Santander, Boyacá, Bolívar, Huila, Tolima, Córdoba y Amazonas, entre otros. 14 de julio: Debido al nuevo puente festivo, instituciones en Medellín, Barranquilla, Atlántico, Cundinamarca, Meta, Putumayo y Nariño, entre otras zonas, regresarán el martes posterior al festivo.

Debido al nuevo puente festivo, instituciones en Medellín, Barranquilla, Atlántico, Cundinamarca, Meta, Putumayo y Nariño, entre otras zonas, regresarán el martes posterior al festivo. 21 de julio: El retorno está programado para el Valle del Cauca, incluyendo municipios como Buga e Ipiales.

El retorno está programado para el Valle del Cauca, incluyendo municipios como Buga e Ipiales. 26 de julio: Finalmente, instituciones en Pasto y Jamundí cerrarán el ciclo de regresos a clases de mitad de año.

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¿Qué pasa con los colegios privados?

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Respecto a los colegios privados, el Ministerio de Educación recordó que estas instituciones gozan de autonomía para definir sus propios calendarios académicos. No obstante, están obligados por ley a cumplir con la intensidad horaria anual y las semanas de estudio establecidas.

En la práctica, muchas de estas instituciones optan por alinearse con las fechas de las secretarías de educación locales para facilitar la logística de las familias.

Por lo cual, la entidad recomienda a los padres de familia y acudientes consultar directamente con las instituciones educativas o con los portales oficiales de las secretarías de educación para confirmar cualquier ajuste de última hora en los horarios.