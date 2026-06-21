Elecciones presidenciales 2026: ¿hasta qué hora se puede votar este 21 de junio?

Este domingo 21 de junio de 2026, Colombia vive una jornada electoral crucial para definir el rumbo del país en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. En esta fecha, más de 41 millones de colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto y elegir al sucesor de Gustavo Petro entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

De acuerdo con lo dispuesto por la Registraduría Nacional del Estado Civil, las urnas en todo el territorio nacional, abrieron a las 8:00 a. m. y cerrarán puntualmente a las 4:00 p. m. Las autoridades electorales fueron enfáticas en mencionar que, una vez se cumpla la hora no se permitirá el voto de ninguna persona.

Puedes leer: Inesperado efecto del voto en blanco: ¿Se repetiría elección entre Cepeda y De la Espriella?



Esto, a menos que ya haya entregado su documento de identidad a los jurados de votación antes del límite de las 4:00 p. m. Por otro lado, la jornada de los jurados de votación inició a las 7:00 a. m. en los puestos asignados, y solo podrán retirarse tras concluir el escrutinio de su mesa y entregar los formularios electorales correspondientes.



Para la jornada se dispusieron más de 13.746 puestos de votación a nivel nacional. En Bogotá, el potencial electoral es de 6.076.599 personas habilitadas, quienes cuentan con 1.083 puestos de votación distribuidos en las diferentes localidades. Asimismo, cerca de 1,25 millones de ciudadanos están habilitados para sufragar desde el exterior.

¿Cómo consultar los puntos de votación en las elecciones presidenciales?

Los ciudadanos que aún no conocen su lugar exacto de votación pueden consultarlo en el portal web oficial de la Registraduría ingresando su número de cédula de ciudadanía. Se recomienda verificar esta información con anterioridad para evitar congestiones y contratiempos de último minuto.

Publicidad

Para garantizar la seguridad y el normal desarrollo de los comicios, el Gobierno Nacional decretó la ley seca en todo el país. Según el Decreto 0612 de 2026, la restricción para la venta y consumo de bebidas alcohólicas rige desde el sábado 20 de junio a las 6:00 p. m. hasta el lunes 22 de junio a las 12:00 p. m.

Publicidad

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía asistir a las urnas temprano, portar el documento de identidad original y consultar exclusivamente los canales oficiales para seguir el avance de la jornada y los resultados del preconteo. Se espera que, tras el cierre de las mesas, el proceso de escrutinio avance con celeridad mediante las actas físicas para dar a conocer el nuevo sucesor de Gustavo Petro.