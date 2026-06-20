Elecciones presidenciales 2026: ¿Se puede llevar a tu mascota al puesto de votación?

En esta jornada se elegirá al próximo presidente de la República, quien sucederá a Gustavo Petro y asumirá funciones como jefe de Estado para el periodo constitucional 2026-2030.

Con un censo electoral que alcanza los 41.421.973 ciudadanos habilitados, la logística es monumental: habrá cerca de 122 mil mesas distribuidas tanto en el territorio nacional como en el exterior.

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Si tienes planeado salir a ejercer tu derecho al voto, es fundamental que conozcas las reglas de juego para evitar contratiempos.



Una de las dudas más frecuentes, especialmente para quienes ven en sus animales de compañía a un miembro más de la familia, es si existe algún impedimento para ingresar con ellos a los recintos electorales.



¿Se puede llevar a la mascota al puesto de votación en Colombia?

Si eres de los que no se separa de su perro o gato, te tenemos buenas noticias. Según la información proporcionada por la Registraduría, no existe ninguna ley o normativa vigente que prohíba a un ciudadano votar acompañado de su mascota.

En Colombia, donde millones de hogares conviven con animales de compañía, es cada vez más común ver a las personas asistiendo a las urnas junto a sus mascotas.

Esto significa que, si así lo deseas, puedes llevar a tu mascota incluso hasta el mismo puesto de votación, ya que no se han establecido restricciones oficiales al respecto por parte de la autoridad electoral.

Sin embargo, recuerda que como propietario eres responsable del comportamiento de tu animal y de garantizar que no interfiera con el desarrollo normal de la jornada para los demás votantes y funcionarios.

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¿Cuáles son las restricciones y requisitos para votar este domingo?

Aunque tu mascota es bienvenida, existen otras normas estrictas que debes seguir para que tu voto sea válido y no tengas problemas con las autoridades. Lo primero que debes tener a mano es tu documento de identidad.

Ten en cuenta que el único documento válido para sufragar es la cédula de ciudadanía original, ya sea en su formato físico o la cédula digital presentada desde la aplicación oficial.

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En cuanto a la logística de la jornada, estos son los puntos clave que debes recordar:

Horarios: Las urnas en Colombia se abrirán a las 8:00 a. m. y cerrarán puntualmente a las 4:00 p. m.. Si te encuentras en el exterior, las urnas han estado abiertas desde el pasado 15 de junio y cerrarán simultáneamente con las del país.

Las urnas en Colombia se abrirán a las 8:00 a. m. y cerrarán puntualmente a las 4:00 p. m.. Si te encuentras en el exterior, las urnas han estado abiertas desde el pasado 15 de junio y cerrarán simultáneamente con las del país. Puesto de votación: Debes acudir al mismo lugar donde votaste en la primera vuelta presidencial.

Debes acudir al mismo lugar donde votaste en la primera vuelta presidencial. Jurados de votación: Si fuiste designado como jurado en la primera vuelta, tienes la obligación de asistir nuevamente. No presentarse sin una justificación válida puede acarrear sanciones graves, como la destitución (si eres servidor público) o multas de hasta 10 salarios mínimos.

Por otro lado, la Registraduría es enfática en las prohibiciones dentro de los puestos de votación. No se permite realizar propaganda política o actos de proselitismo, el ingreso de armas, ni acceder bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas.

Además, está estrictamente prohibido tomar videos o fotografías al voto, el constreñimiento al elector y, por supuesto, cualquier actividad relacionada con la compra de votos.