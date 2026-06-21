Segunda vuelta presidencial: consulte aquí el link para conocer su puesto de votación

Este domingo 21 de junio de 2026 Colombia define quién será el próximo ocupante de la Casa de Nariño para el periodo constitucional 2026-2030. La contienda electoral enfrenta a los candidatos Abelardo de la Espriella, por el movimiento Defensores de la Patria, e Iván Cepeda, en representación del Pacto Histórico.

Por ello, para esta jornada electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil dispone herramientas tecnológicas que permiten a los ciudadanos verificar con anticipación su puesto de votación y evitar contratiempos el día de las elecciones.

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¿Cómo consultar su lugar de votación para esta segunda vuelta?

La Registraduría ha facilitado un proceso digital sencillo que solo requiere el número de la cédula de ciudadanía. Para realizar la consulta, los ciudadanos deben seguir estos pasos:

Ingresar al portal oficial de la Registraduría Nacional. Ubicar y seleccionar la sección de las elecciones presidenciales. Dar clic en la opción “Puesto de votación”. Ingresar el número de identificación y presionar “Consultar”.

El sistema arrojará inmediatamente la ubicación exacta, incluyendo el departamento, municipio, dirección del puesto y el número de mesa asignado. Asimismo, las autoridades electorales han puesto a disposición la aplicación móvil “aVotar”, descargable en dispositivos Android y iPhone, que permite realizar la misma consulta de forma práctica desde el celular.

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Documentos permitidos y requisitos para votar en la segunda vuelta

Para ejercer el derecho al voto durante la segunda vuelta, es obligatorio presentar la cédula de ciudadanía original. Según las autoridades los formatos válidos son:

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Cédula amarilla con hologramas.

Cédula digital en su formato físico azul.

Cédula digital visualizada desde la aplicación oficial en el dispositivo móvil (no requiere conexión a internet al momento de presentarla).



De igual manera, no se aceptarán contraseñas, denuncias por pérdida de la cédula ni ningún otro certificado como documento válido para votar. Asimismo, las urnas estarán habilitadas desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. Una vez se cumpla la hora de cierre, únicamente podrán sufragar las personas que hayan entregado previamente su cédula al jurado de votación.

Para esta segunda vuelta, el censo electoral habilita a más de 41 millones de colombianos para sufragar tanto en el territorio nacional como en el exterior. Ante la creencia de que se puede votar libremente en grandes puestos como Corferias en Bogotá, la Registraduría aclaró que solo pueden hacerlo los 297.000 ciudadanos que están específicamente inscritos en dicho censo.