¡OJO! Recuerda que este sábado 17 de agosto y el lunes festivo 19 habrá pico y placa

Bogotá se prepara para poner en marcha un nuevo Plan Piloto de Salida, una iniciativa que busca mejorar la movilidad en los principales corredores de salida de la ciudad durante los fines de semana con puente festivo. Este plan, que se implementará por primera vez el sábado 17 de agosto de 2024, pretende optimizar el tránsito de vehículos particulares y reducir la congestión vehicular, un problema recurrente en las salidas de la capital durante estos periodos.

La medida, liderada por la Secretaría de Movilidad de Bogotá (SDM), tiene como objetivo principal organizar el flujo vehicular en los nueve principales corredores de salida de la ciudad. Para lograrlo, se utilizará un esquema basado en el último dígito de la placa del vehículo, similar al modelo de restricción vehicular conocido como pico y placa, pero con un enfoque adaptado a los días de alta demanda en las vías de salida.

¿Cómo funcionará el Plan Piloto de pico y placa?

El esquema del Plan Piloto de Salida establece franjas horarias específicas para la salida de vehículos particulares de la ciudad, según el último dígito de su placa. Los vehículos con placas terminadas en números pares (0, 2, 4, 6, 8) podrán salir entre las 6:00 a.m. y las 9:00 a.m., mientras que aquellos con placas terminadas en números impares (1, 3, 5, 7, 9) tendrán permitido salir entre las 9:00 a.m. y las 12:00 m.

Este esquema se aplicará en los siguientes corredores de salida:



Autopista Norte: desde la calle 198 hasta la calle 245, en dirección sur-norte.

desde la calle 198 hasta la calle 245, en dirección sur-norte. Autopista Sur: desde la Avenida Boyacá hasta el límite del Distrito Capital, en dirección norte-sur.

Avenida Centenario (calle 13): desde la carrera 128 hasta el Río Bogotá, en dirección oriente-occidente.

Avenida calle 80: desde la carrera 114 hasta el Río Bogotá, en dirección oriente-occidente.

desde la carrera 114 hasta el Río Bogotá, en dirección oriente-occidente. Avenida carrera 7: desde la calle 198 hasta la calle 245, en dirección sur-norte.

Avenida Boyacá, vía al Llano: desde la antigua vía al Llano hasta el túnel Argelino Durán Quintero, en dirección norte-sur.

vía al Llano: desde la antigua vía al Llano hasta el túnel Argelino Durán Quintero, en dirección norte-sur. Vía Suba Cota: desde la carrera 132 hasta el Río Bogotá, en dirección oriente-occidente.

Vía a La Calera: desde la diagonal 91 hasta el peaje Patios, en dirección occidente-oriente.

desde la diagonal 91 hasta el peaje Patios, en dirección occidente-oriente. Vía a Choachí: desde la Avenida Circunvalar hasta el límite del Distrito Capital, en dirección occidente-oriente.

¿A quiénes les aplica el pico y placa de fin de semana con puente festivo?

Este plan piloto está dirigido a todos los vehículos particulares que planeen salir de Bogotá durante los puentes festivos. Sin embargo, se trata de una medida voluntaria, por lo que no habrá sanciones para quienes no se adhieran al esquema. Aun así, la SDM hace un llamado a la ciudadanía para que participen de manera responsable y contribuyan a mejorar las condiciones de movilidad, utilizando prácticas sostenibles como el uso del carro compartido.

Durante la implementación del plan piloto, la Secretaría de Movilidad establecerá puntos de control en los corredores seleccionados para monitorear el cumplimiento de la medida y evaluar su impacto en la movilidad de la ciudad. Dependiendo de los resultados obtenidos, este esquema podría replicarse en los tres próximos fines de semana con puente festivo del año.

Esta iniciativa forma parte de un conjunto de estrategias de "Gestión de la Demanda" que buscan optimizar el uso del vehículo particular y mitigar la congestión, siniestralidad y contaminación en Bogotá.

