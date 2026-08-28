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La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Regresa el racionamiento de agua por El Niño en Medellín, ¿tu barrio está en la lista?

Regresa el racionamiento de agua por El Niño en Medellín, ¿tu barrio está en la lista?

Entérate de cómo funcionará el racionamiento de agua en Medellín por el fenómeno de El Niño. Conoce las comunas, esquemas y horarios de cortes de EPM.

Carrotanque de EPM abasteciendo a la comunidad por el racionamiento de agua en Medellín.
EPM activó rutas de carrotanques entre las 6:30 p. m. y las 9:30 p. m. para abastecer a los sectores con cortes de agua en Medellín.
/Foto: IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 28 de ago, 2026

Empresas Públicas de Medellín dio a conocer cómo se aplicará el racionamiento de agua en Medellín, una medida preventiva necesaria debido a que la sequía se intensificará entre noviembre y diciembre, y podría extenderse hasta abril del próximo año.

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Según explicó EPM, este plan busca garantizar el suministro del líquido vital para el primer trimestre del año 2027.

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Los cortes programados comenzarán el próximo lunes 31 de agosto en las zonas centro oriente y nororiente de la ciudad.

Esta primera etapa durará un mes, tiempo en el cual se evaluará el comportamiento del sistema de acueducto y el consumo de la ciudadanía.

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¿Qué comunas tendrán cortes de agua en Medellín?

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La medida preventiva afectará a seis comunas específicas de la capital de Antioquia.

En total, serán 109.235 instalaciones las que se quedarán sin el servicio de forma temporal, lo que representa cerca del 7% de los usuarios de todo el sistema. Las comunas afectadas son:

  • Popular
  • Manrique
  • Villa Hermosa
  • Aranjuez
  • La Candelaria
  • Buenos Aires

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Horarios y esquemas del racionamiento de agua

La interrupción del servicio de acueducto se realizará día de por medio.

Los cortes de energía y agua comenzarán a las 6:00 p. m. y terminarán a las 5:00 a. m. del día siguiente. Para organizar estos cortes, EPM dividió los barrios de cada comuna en dos grupos o esquemas especiales:

  1. Esquema uno: Inicia el lunes 31 de agosto y sus cortes se aplicarán de forma intercalada (día de por medio) hasta el 30 de septiembre.
  2. Esquema dos: Se aplicará únicamente durante los días impares del mes de septiembre, comenzando desde el primer día del mes.

¿Cómo saber si tu hogar tiene racionamiento?

Los ciudadanos que deseen verificar si su vivienda se encuentra dentro de los sectores afectados pueden hacerlo de forma digital o telefónica. Solo necesitan tener a la mano el número de contrato que aparece en la factura de servicios públicos.

Los canales de atención oficiales son la página web de EPM y la línea de atención automatizada Ema al número 3023000115.

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Para mitigar el impacto de esta medida, la empresa de servicios públicos dispondrá de asistencia social en las calles. Se brindará suministro de agua mediante cuatro carrotanques y dos camiones adaptados.

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Estos vehículos oficiales recorrerán las zonas afectadas en un horario de 6:30 p. m. a 9:30 p. m. para abastecer a las familias.

Finalmente, las autoridades locales hicieron un fuerte llamado a toda la población para hacer un uso consciente del agua y la energía.

Acciones sencillas como cerrar la llave al cepillarse los dientes, tomar duchas cortas y evitar el lavado de vehículos son vitales para proteger los embalses durante esta fuerte temporada de sequía.

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