¿Tienes carro automático? Evita este error común para no dañar tu vehículo

La transmisión automática se ha convertido en una opción cada vez más popular entre los conductores, especialmente por la comodidad que ofrece al circular por ciudades con alta congestión vehicular.

A diferencia de los carros con caja manual, estos vehículos gestionan los cambios de marcha de forma automática según las condiciones de conducción, sin necesidad de utilizar un pedal de embrague.

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Sin embargo, la facilidad de manejo no significa que se puedan pasar por alto las recomendaciones de uso. Conocer la secuencia correcta para encender y poner en marcha el vehículo ayuda a prevenir maniobras inadecuadas y posibles daños mecánicos.



¿Qué significan las letras de la palanca de cambios de un carro automático?

Antes de encender el motor, es importante conocer las principales posiciones de la palanca de cambios. Aunque pueden existir diferencias según la marca y el modelo, las más comunes son:

P (Park o parqueo): se utiliza para estacionar el vehículo. En la mayoría de los modelos, el motor solo puede arrancarse cuando la palanca está en esta posición o en N.

se utiliza para estacionar el vehículo. En la mayoría de los modelos, el motor solo puede arrancarse cuando la palanca está en esta posición o en N. R (Reverse o reversa): permite desplazar el vehículo hacia atrás. Debe seleccionarse cuando el carro esté completamente detenido.

permite desplazar el vehículo hacia atrás. Debe seleccionarse cuando el carro esté completamente detenido. N (Neutral o neutro): deja la transmisión en punto muerto. Su uso debe ajustarse a las indicaciones del fabricante.

deja la transmisión en punto muerto. Su uso debe ajustarse a las indicaciones del fabricante. D (Drive o conducción): es la posición habitual para avanzar, ya que permite que la transmisión seleccione las marchas automáticamente.

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¿Cómo arrancar un carro automático correctamente?

Para encender el vehículo y comenzar a conducir de manera segura, se recomienda seguir estos pasos, teniendo en cuenta las indicaciones del manual del fabricante:

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Verificar la posición de la palanca: comprobar que esté en P (parqueo). Pisar el freno: mantener presionado el pedal del freno antes de encender el motor. Encender el vehículo: girar la llave o presionar el botón de arranque, según el sistema del automóvil. Por lo general, no es necesario accionar el acelerador. Esperar unos segundos si es necesario: una vez encendido, comprobar que el motor funcione con normalidad. En los carros más recientes, normalmente no es necesario dejarlo mucho tiempo en ralentí; lo recomendable es comenzar a conducir suavemente y seguir las instrucciones del fabricante. Seleccionar la marcha D: mantener el pie en el freno y mover la palanca a la posición de conducción. Iniciar el desplazamiento: liberar el freno de estacionamiento cuando sea seguro, retirar gradualmente el pie del freno y acelerar de manera progresiva.



Seguir esta secuencia permite poner el vehículo en marcha de forma controlada y reduce el riesgo de movimientos inesperados. Además, es importante detener completamente el carro antes de cambiar entre D y R, así como utilizar el freno de estacionamiento al aparcar.