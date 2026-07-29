¿Tienes más de 30 años y no tienes libreta militar? Esto es lo que pasará con tu situación

El debate sobre la obligación legal de definir la situación militar en Colombia genera constantes dudas, especialmente al superar las tres décadas de vida.

Muchos hombres se preguntan si a esa edad todavía corren el riesgo de ser reclutados para prestar servicio militar obligatorio o si el proceso es puramente administrativo.

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La respuesta de las autoridades es contundente: los mayores de 30 años sí deben solucionar su estado, pero bajo ninguna circunstancia se deben enlistar en las filas del Ejército Nacional.

La normativa colombiana vigente, regida por la Ley 1861 de 2017, establece un marco de tiempo estricto para este deber ciudadano.

La ley estipula que la obligación de resolver la situación militar se extiende desde los 18 años hasta los 50 años.

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Por lo tanto, un ciudadano de 30 años se encuentra plenamente dentro del rango de edad obligatoria. Sin embargo, la gran diferencia radica en el tipo de trámite y el destino de su condición como ciudadano.

En Colombia, la edad máxima permitida para incorporar de forma activa a un ciudadano a las filas de las Fuerzas Militares es hasta un día antes de cumplir los 24 años.

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Al superar este límite de edad, la persona se convierte de forma automática en exenta de prestación del servicio en filas.

Al ser hijo único en Colombia, estás exento de prestar el servicio militar obligatorio. Asegura tu libreta militar reuniendo los requisitos Foto: Tomada de notaria19bogota.com

Esto significa que un mayor de 30 años jamás será enviado a un batallón a portar un uniforme ni a realizar actividades operativas o de combate.

El proceso para este grupo de edad es estrictamente administrativo y tiene como finalidad la obtención de la libreta militar de segunda clase.

Este documento acredita que el ciudadano ha resuelto su situación ante el Estado en calidad de reservista de segunda clase. Gracias a la reciente legislación de la Ley 2341 de 2023, este trámite es ahora mucho más accesible y económico para quienes lo postergaron por temor a sanciones excesivas.

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¿Cómo inscribirse para definir la situación militar después de los 30 años?

Esta ley de amnistía elimina de raíz las antiguas y costosas multas por remiso o retrasos en la inscripción.

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El único pago exigido actualmente es una cuota única de compensación militar, cuyo valor se calcula con base en la capacidad económica real del usuario, oscilando entre el 5% y el 50% de un salario mínimo legal vigente.

Esto representa un alivio financiero histórico para miles de colombianos rezagados en el territorio nacional.

Para iniciar el trámite, el interesado no debe acudir a cuarteles, sino registrarse en la plataforma virtual oficial del Comando de Reclutamiento.

Allí deberá adjuntar soportes digitales básicos como su cédula de ciudadanía, el diploma de bachiller y sus certificados de ingresos mensuales.

Una vez el sistema valida la documentación y se efectúa el pago digital de la cuota correspondiente, el ciudadano obtiene su certificación legal. Estar al día con este documento facilita procesos de contratación pública y formaliza la carrera laboral en el país. En conclusión, el trámite a los 30 años es ágil, preventivo y completamente logístico.