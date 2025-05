Visa de Estados Unidos: casos en los que podrías perder cita para entrevista en la Embajada

Si estás en proceso de obtener la visa americana en Colombia, presta mucha atención. A partir del 1 de mayo de 2025, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá implementó una nueva medida que podría impedirte ingresar a tu entrevista consular, incluso si ya tienes tu cita programada y el recibo pagado.

Esta alerta fue compartida por una creadora de contenido en TikTok a través del canal Trámites Visalia, especializado en orientación sobre trámites migratorios.

Según la joven, la Embajada no permitirá el ingreso de los solicitantes si el número de confirmación del formulario DS-160 no coincide exactamente con el que usaron para agendar la cita.

Este pequeño error, aunque común, puede costarte tiempo, dinero y la posibilidad de avanzar en tu proceso de visado.

¿Qué es el formulario DS-160 y por qué es tan importante?

El DS-160 es el formulario en línea que todo solicitante de visa americana debe llenar antes de programar su cita. Al finalizar el formulario, se genera un código de confirmación (conocido como número de barras), el cual debe ser vinculado correctamente en el perfil del solicitante al momento de agendar la cita en el sistema.

A partir de este mes de mayo de 2025, si este número no coincide con exactitud entre el formulario y la cita programada, no podrás ingresar a la Embajada. Esto significa que no basta con haber llenado el formulario y agendado la cita; ambos pasos deben estar sincronizados correctamente.

Errores que te pueden costar la cita para la Visa de Estados Unidos

Además del error en el número del DS-160, hay otra advertencia clave: si tu recibo de pago tiene más de 365 días de antigüedad y no has actualizado el número de confirmación del DS-160, deberás pagar nuevamente para poder agendar otra cita.

Es decir, tu pago vence si no actualizaste los datos a tiempo. Y si tu cita es en los próximos dos días y los números no coinciden, lamentablemente tendrás que agendar una nueva cita desde cero, lo que podría retrasar el proceso por varios meses debido a la alta demanda.

¿Qué puedes hacer para evitar perder tu cita para la visa?

Verifica ahora mismo que el número de confirmación del formulario DS-160 sea idéntico al que aparece en tu perfil de agendamiento.

al que aparece en tu perfil de agendamiento. Recuerda que solo puedes modificar el código de barras una sola vez. Si ya hiciste un cambio, deberás llenar un nuevo formulario.

Si detectas el error, ingresa al sistema y actualiza el número antes de tu cita.

Revisa la fecha de tu pago. Si fue hace más de un año y no actualizaste los datos, considera realizar un nuevo pago para evitar contratiempos.

a Embajada de Estados Unidos en Colombia está endureciendo los protocolos de ingreso a las citas consulares. Este tipo de detalles, aunque parezcan menores, pueden convertirse en obstáculos serios si no se corrigen a tiempo.

Verifica tu información hoy mismo y evita perder tiempo y dinero en tu proceso de visa americana