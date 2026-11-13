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La Kalle  / Sociedad  / Una máquina del tiempo “aterriza” en Bogotá con un mensaje especial de valores

Una máquina del tiempo “aterriza” en Bogotá con un mensaje especial de valores

Una propuesta colombiana combina teatro y música para llevar un mensaje de unión, reflexión y valores a las familias durante la temporada de navidad.

Actores en escena durante una obra de teatro infantil navideña en Bogotá que transmite un mensaje de valores.
Una producción infantil se toma la temporada navideña en Bogotá con un mensaje enfocado en los valores familiares.
Foto: imagen realizada con Google Flow (IA)
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 13 de nov, 2026

La agenda de eventos culturales para las familias en Bogotá durante la temporada de fin de año incluirá la presentación del musical infantil 'David y Ester en la Máquina del Tiempo'. La obra, producida en conjunto por las organizaciones Pequeños Héroes y Visionart, se presentará los días 5 y 6 de diciembre de 2026.

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Tanto es así que mencionaron que las funciones comenzarán a las 4:30 p. m., mientras que la apertura de puertas está prevista para las 4:00 p. m. El escenario será el Teatro G12, ubicado en la carrera 31 # 22B-60, en Bogotá.

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Por otro lado, mencionaron que el montaje tiene una duración aproximada de una hora y media y está dirigido a toda la familia, especialmente a niños entre los 2 y los 10 años. Es importante tener en cuenta que los menores a partir de los dos años deben contar con entrada para ingresar.

La historia y los valores que transmite la obra para esta navidad

La trama comienza cuando los personajes David y Ester convierten su carrito de helados en una máquina del tiempo. A partir de ese momento, emprenden un recorrido por cuatro paradas para reunir los ingredientes necesarios y completar el Gran Mandamiento.

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Durante esta aventura, los protagonistas descubren cuatro virtudes fundamentales que representan los ingredientes de su helado, la fe, la obediencia, la verdad y la valentía.

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De manera paralela, la puesta en escena presenta la historia de Luis, un personaje que permite abordar temas como la esperanza y la importancia de acompañar a quienes atraviesan momentos difíciles. Este mensaje se desarrolla mediante un lenguaje pensado para el público infantil.

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En conjunto, comentaron que la obra busca destacar el amor al prójimo y la solidaridad, valores que cobran especial relevancia durante la temporada navideña.

Una experiencia para toda la familia diferente para navidad

'David y Ester en la Máquina del Tiempo' es una producción realizada íntegramente en Colombia. El equipo creativo nacional estuvo a cargo del diseño de los personajes, la construcción de la historia y la composición de las canciones.

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El espectáculo combina diferentes disciplinas artísticas, entre ellas actuación en vivo, música, baile, humor, animación y recursos visuales, con el propósito de ofrecer una experiencia dirigida tanto a niños como a adultos.

Finalmente, resaltaron que la experiencia contempla actividades adicionales. En el teatro, los asistentes podrán adquirir helados y los niños tendrán la oportunidad de conocer personalmente a los personajes. Además, algunas localidades incluyen beneficios como fotografías con ellos, libros de actividades y hojas inéditas para colorear.

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