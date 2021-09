"Dime cómo cierras el puño y te diré quién eres": sencillo test que revela datos de la personalidad

De acuerdo con un estudio publicado por The National Institute of Health de Estados Unidos , puedes llegar a identificar ciertos rasgos de personalidad de la gente por cómo se sientan, cómo se paran, e incluso hasta por cómo cierran el puño.

La ciencia conocida como semiótica o semiología, es la encargada de estudiar los signos de la personalidad a la hora de crear y transmitir sentidos mientras nos comunicamos. Es por esto que, dependiendo la manera en que cierres tu puño, se puede determinar la forma en cómo te desarrollas y hasta cómo eres cuando te enamoras.

Por ejemplo, cuando llegamos a un lugar y golpeamos una puerta, sin pensarlo cerramos el puño. No todos lo hacemos de la misma manera, ¿Cómo lo haces tú y de qué manera influye en tu personalidad?

Opción 1 (todos los dedos sobre el pulgar)

-Así te ven los demás: Creativo, alegre, inteligente, amigable y muy carismático. Siempre te ven dispuesto ayudar a los demás, aunque a veces te ven un poco radical.

-Así eres: Tranquilo, demasiado amable, compañera/o, una amigo/a ideal. No te gusta herir a las personas y eres una persona muy considerada con los demás. Las personas se sienten muy cómodos contigo.

- Así eres cuando te enamoras: Te gustan las relaciones tranquilas, cero drama, no te gustan las peleas y te mantienes alejado/a de los conflictos. Te gustan las relaciones donde te sientas libre y relajado/a.

Opción 2 (Pulgar apretando los dedos)

-Así te ven los demás: Como una persona que siempre está rodeado con amigos, de carácter fácil y tus amigos confían con facilidad en ti. Eres carismático/a y alegre, las personas te ven con mucho respeto.

-Así eres: Algo temeroso/a, sensible y al tener un corazón bondadoso siempre tienes miedo que te lastimen. Pero a su vez, eres una persona con gran coraje.

-Así eres cuando te enamoras: Te cuesta dejar ir al pasado, tu corazón anhela el amor puro, aunque tienes un poco de temor que te lastimen.

Opción 3 (Pulgar apretando el dedo índice)

-Así te ven los demás: Como una persona bastante imaginativa e intuitiva, generosa y colaboradora con los demás, aunque a veces te perciban como alguien inseguro/a. Pero tu sentido del humor es lo que agrada a todos.

-Así eres: Una persona honesta, sincera, te gusta ir siempre de frente con la verdad y odias los rodeos. Eres amable, respetuoso/a, bondadoso/a y tu sexto sentido siempre te suele ayudar a tomar decisiones.

-Así eres cuando te enamoras: A veces te cuesta demostrar tus sentimientos, sin embargo, no quiere decir que no estés enamorado/a de esa persona, solo que eres un poco reservado en mostrarlo. Eres fiel, sensible y detallista