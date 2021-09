¿Es buena idea hacer ejercicio en ayunas? Ventajas e inconvenientes según expertos

La actividad física en ayunas o con el estómago vacío es una de las iniciativas que son tendencia para las personas que tienen como objetivo bajar de peso, sin embargo, ¿es un método efectivo para este fin?

Según un estudio publicado por el Journal of the International Society of Sports Nutrition , “si las personas comen antes o después de una hora de cardio en estado estable, pueden perder aproximadamente la misma cantidad de peso y grasa, lo que demostraría que no sería la alternativa más efectiva para este propósito”.

¿En qué momento el ejercicio en ayunas es eficaz?

Para el docente del programa Entrenamiento Deportivo de Areandina Valledupar , Cristian Peña, “el cuerpo usa los carbohidratos para obtener energía después de ayunar de 8 a 12 horas, cuando los recursos de carbohidratos se agotan, el cuerpo pasa a utilizar la grasa almacenada".

De acuerdo con Peña, una persona que haga ejercicio suave y moderado por menos de 90 minutos, tendrá la facilidad de convertir grasa en energía, y podrá tener una activación física fantástica sin comer previamente.

El académico Peña menciona que, “ Si se termina un entrenamiento sintiéndose agotado, se aumenta el riesgo de comer en exceso en el día, con lo que se perdería el esfuerzo físico realizado”.

Otra desventaja de hacer ejercicio con el estómago vacío, es que según Peña, pone al cuerpo bajo estrés, lo que desencadena la liberación de cortisol, que hace que el cuerpo descomponga el músculo para utilizar las proteínas como combustible.

¿De qué depende si hago ejercicio en ayunas o como antes de salir?

Para el docente, si sólo se quiere reducir el peso, la oxidación de la grasa debe ser prioridad, por lo que se debe hacer cardio de estado estable en ayunas. Sin embargo, si se quiere reducir la grasa manteniendo el músculo, se debe comer antes de hacer ejercicio.

“Como método para quemar grasa mientras se come, recomiendo comer proteínas 30 minutos antes de empezar a sudar. Un batido de proteínas evitará que el cuerpo descomponga el músculo”, explicó el docente Peña.