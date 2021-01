Renovar la lencería y no fingir orgasmos, algunos propósitos sexuales del 2021

El año nuevo siempre trae expectativas para muchas personas, pues se trazan objetivos muy claros para alcanzar la plenitud. El dinero, el amor, el éxito laboral, los negocios y los viajes, son parte de los sueños. Sin embargo, los propósitos sexuales nunca tienen un lugar en la lista.

Para Annyull Maestre , sexual coach, es muy importante plantearse objetivos en el ámbito sexual, pues está demostrado que esto mejora la salud mental, emocional y física.

"El 2020 fue año de pandemia y confinamiento. Fue algo sorpresivo y nos tocó encerrarnos con una cantidad de deseos que teníamos. Pero el 2021 debe ser un año de reinvención, de reencuentro para aprovechar quienes somos, qué somos y qué queremos. Se vale cambiar todos los aspectos de nuestra vida, inclusive el sexo", dijo la experta.

Lista de propósitos sexuales para el 2021

Según Annyull Maestre (@annyullmaestre en Instagram) hay ciertos aspectos que no podemos olvidar para que el área sexual sea plena y satisfactoria en el nuevo año:

Publicidad

1. Renovar la imagen: hay que empezar a gustarse más y por eso es bueno renovar la imagen. La lencería por ejemplo, cuidar del aspecto personal, encontrar un buen aroma para atraer y hasta visitar al médico para chequear que todo esté en orden.

"Es una gran herramienta de autoconocimiento para que dirijas a tu pareja hacia lo que te satisface y te gusta", recalcó Annyull Maestre.

2. Buscar más momentos: Es importante sacar tiempo para estar en pareja, tanto íntimos como sexuales, compartir gustos y retomar la iniciativa.

3. Incrementar la creatividad: Poner a flote al creatividad, juegos, conquista y educarse en el tema sexual para cambiar y no caer en la monotonía. Hay que salir de la zona de confort, por ejemplo; buscar otros lugares, practicar nuevas posiciones, visitar un sex shop.

"Tienes que presentarte a tu pareja con una nueva versión de ti, que le den ganas de conocer", señaló la sex coach.

via GIPHY

Publicidad

4. Besar, abrazar y pedir más: Hay que ponerle un acelerador al deseo y no hay nada más placentero que entrar en el juego del dominio. "No temas pedir, el sexo es para hacer, no para esperar".

5. Cumple fantasías: Un ingrediente para el año nuevo sea explosivo en lo sexual es trabajar nuestro cerebro a través de las fantasías sexuales para que la imaginación cree situaciones diferentes. Las fantasías pueden ser catalogadas como 'guiones eróticos' que dan diversión y emoción a los encuentros íntimos. "Aquellos que no saben fantasear pueden ayudarse con lectura o videos que tengan información erótica y activar el cerebro", dijo la experta.

6: No reprimir la pasión: Por los tabúes, creencias o falta de información mucha gente reprime sus deseos, pero hay que darse permiso de disfrutar. Eso implica no pensar tanto en si el otro quiere o no, sino entrar a proponer. "Se trata de dar y recibir y no esperar a ver si nos dan porque por eso es que muchas parejas se aburren".

7: Dejar descansar el pene y la vagina: Esto quiere decir explorar otras partes del cuerpo, pues el placer no solo se trata del coito. Las personas deben aprender a conocer sus zonas erógenas y las de su pareja. "Dedica más tiempo a besar, acariciar, al sexo oral, sexo anal, pues tu cuerpo está diseñado para disfrutar. Explora los pies, el cuello, al espalda, etc".

via GIPHY

8: No más orgasmos fingidos: Es importante que las personas vivan el momento y se concentren en el placer. Hay que comunicar, sin pena, a la pareja para ayudarlo a llegar al punto G (en el caso de las mujeres). "Tienes que ser la guía y él te lo va a agradecer, llévalo a hacerlo de la forma que sientas y estalles de placer".

Publicidad

9: Aprende a decir no: Aunque dicen que todo se vale, es necesario que la pareja conozca cuáles son los deseos de ambos para llegar a acuerdos. Hay que dejar claro con qué situaciones no se sienten cómodos y eso evitará problemas futuros.