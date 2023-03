Arelys Henao dejará el canto dentro de un tiempo para dedicarse a predicar la palabra de Dios

Arelys Henao es una representante de la música popular colombiana que durante varios años se ha destacado por posicionarse como una de las mejores intérpretes de canciones de despecho; sin embargo ahora atraviesa una nueva etapa en la que vivirá grandes cambios, pues decidió dejar de lado el canto para entregar sus servicios religiosos a la comunidad.

Recientemente su historia de vida fue transmitida por Caracol Televisión a través de una bioserie en la que se llevó a la pantalla la vida de la cantante quien tuvo que atravesar por varias adversidades y sacrificios para lograr ser cantante de música popular en medio de un mundo machista.

Y tras lograr superar varias pruebas de vida, Arelys Henao se convirtió en una gran exponente del género con famosas canciones como: 'Lo pasado pisado', 'Amante y amigo', y 'mujeres y despecho', que con el paso del tiempo siguen siendo coreadas por sus miles de fanáticos.

Sin embargo, la artista siempre ha insistido en que su vida no fue fácil y en entrevistas ha comentado que tuvo varios puntos críticos en su vida, los cuales la acercaron a Dios a quien constantemente le pedía que la ayudara para poder tener comida en el día; la artista ha contado que mientras vendía libros, muchas personas llegaron a imaginar que se trataba de una ladrona, pero ella solo realizaba su trabajo honestamente.

Publicidad

Y es precisamente esa ayuda de Dios que dice la cantante que recibió, es lo que ahora la hace sentir que puede retribuirle "promoviendo su palabra"; y así lo dio a conocer en una reciente entrevista con Diva Rebeca en la que Arelys hizo un anuncio que causó sorpresa en sus fanáticos.

Pues en medio del diálogo la cantante de música popular expresó que entre sus planes espera poder estudiar teología y dedicarse dentro de un tiempo a hablarle a la gente de Dios.

“He podido cambiar la vida de las personas que me rodean. La gente necesita que yo les dé tranquilidad, que les diga que Dios los ama, que él está con ellos. Dios ha hecho milagros en mi vida y quiero devolverle a la sociedad lo que Dios me ha dado a mí", expresó la artista quien además mencionó la posibilidad de un posible retiro de la música.

Publicidad

Sin embargo, la artista no dijo que dicho retiro fuera pronto, solo que ya hace planes sobre lo que le gustaría hacer cuando deje los escenarios; algo que, según dijo, sería dentro de un tiempo prudente "para anunciar una gira de retiro que será definitivo”.

Pues Henao expresó que no quiere ser "enterrada en un escenario", sino que planea en algún momento dejar la música para crear una fundación y dar charlas motivacionales.

Te puede interesar: Maxwell revela cómo superó el cáncer