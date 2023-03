Carlos Vives recordó duro episodio durante un concierto: "Sentí que me moría"

Uno de los cantantes más conocidos a nivel mundial y quien es un gran referente de la música vallenata en el país es Carlos Vives, quien gracias a su enorme talento se ha ganado dos premios Grammy.

Y es que desde el año 1980, cuando comenzó con su carrera musical, se ha posicionado en el mundo musical con temas como 'Cuando nos volvamos a encontrar', 'La tierra del olvido', 'La celosa', entre otros.

Por ese motivo siempre algunos periodistas o influencer lo buscan para hacerle todo tipo de entrevistas y eso fue lo que hizo el reconocido tiktoker y fotógrafo Sebastián Moreno, quien aprovechó al cantante para tomarle algunas fotos y además, preguntarle por su vida personal y profesional.

Durante la charla, Carlos Vives recordó uno de los momentos más complicados que ha vivido durante su carrera musical y todo ocurrió durante un concierto en vivo.

El samario recordó que uno de sus shows comenzaba con humo artificial por lo que no se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, sin embargo, pasados unos segundos se comenzó a sentir bastante mal a tal punto de pensar que se estaba muriendo.

"Soltaron un gas lacrimógeno, y como el show comenzaba con humo no nos dimos cuenta. Yo no sabía lo que me estaba pasando, me sabía la garganta como a metal… Yo dije, ‘me pasó algo, me estoy muriendo’", dijo el intérprete de 'Robarte un beso'.

Ante esta terrible situación, los doctores subieron al escenario y sacaron de allí a Carlos Vives, quien ya estaba a punto de desmayarse: "Me sacaron, me llevaron a un lugar para reanimarme, resulta que a un policía se le había soltado un gas lacrimógeno que se mezcló con el humo del show".

La entrevista completa fue publicada en la cuenta de TikTok del fotógrafo y ya cuenta con miles de reproducciones.

